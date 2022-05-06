Общество 06.05.2022 в 10:58

В Бурятии «черного» лесоруба заставили прибраться за собой

Это стало для него дополнительным наказанием
A- A+
Текст: Петр Санжиев
В Бурятии «черного» лесоруба заставили прибраться за собой
В Бурятии привлекли к окончательной ответственности «черного лесоруба», который нелегальным образом заготовил в лесу 13 сосен.

Главное наказание касалось незаконно заготовленной древесины. Самого плохого поворота гражданину удалось избежать. Возбужденное уголовное дело было прекращено, а взамен его подвергли уголовно-правовому наказанию в виде судебного штрафа. Также гражданин возместил ущерб лесному фонду на сумму более 20 тыс. рублей.

Но это оказалось не все.

Лесники обратили внимание на то, что на месте, где орудовал «черный лесоруб», от его нелегальной деятельности осталась масса порубочных остатков. Раз они появились в результате действий лесоруба, то лесники стали настаивать, чтобы тот убрал за собой.

Время шло, древесные отходы гражданин не убирал. «Это создает угрозу для распространения заболеваний леса, повышает пожароопасность и способствует ухудшению качества лесного фонда, нарушает права неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду», - посчитали хранители леса. В итоге, на гражданина был подан иск в суд с соответствующим требованием.

Суд согласился, что факт наложения штрафа, выплаты ущерба не освобождает мужчину от обязанности очистить место своей незаконной рубки. Было вынесено решение, что «черный лесоруб» обязан очистить указанное место от порубочных остатков и назначена дата, до которой он должен это сделать.

Фото: «Номер один»
Теги
черные лесорубы

Все новости

Интерес к российским брендам одежды вырос более чем в полтора раза
06.05.2022 в 11:22
В Бурятии «черного» лесоруба заставили прибраться за собой
06.05.2022 в 10:58
В Улан-Удэ две девушки осуждены за сбыт «синтетики»
06.05.2022 в 10:46
Почти половина жителей Бурятии боится не дожить до пенсии
06.05.2022 в 10:38
АО «Молоко Бурятии» начало терять имущество
06.05.2022 в 10:24
Стратегия human to human Tele2 признана лучшей в индустрии клиентского опыта
06.05.2022 в 10:16
В Улан-Удэ предупредили о массовых отключениях электричества
06.05.2022 в 10:05
The Hu гастролируют по США
06.05.2022 в 10:04
В Улан-Удэ наезд на велосипедиста попал на видео
06.05.2022 в 09:39
Верховный суд Бурятии добавил полгода срока бойцу за тишину из Читы
06.05.2022 в 09:21
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 мая

Читайте также
В Улан-Удэ две девушки осуждены за сбыт «синтетики»
Молодые наркодилерши проведут в колонии строгого режима по шесть лет каждая
06.05.2022 в 10:46
Почти половина жителей Бурятии боится не дожить до пенсии
Каждый четвертый пока не задумывается, на что будет жить в старости
06.05.2022 в 10:38
В Улан-Удэ предупредили о массовых отключениях электричества
Свет начнут отключать сразу после праздников
06.05.2022 в 10:05
The Hu гастролируют по США
Монгольская рок-группа примет участие в музыкальном фестивале Welcome To Rockville
06.05.2022 в 10:04
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru