В Бурятии «черного» лесоруба заставили прибраться за собой

В Бурятии привлекли к окончательной ответственности «черного лесоруба», который нелегальным образом заготовил в лесу 13 сосен.Главное наказание касалось незаконно заготовленной древесины. Самого плохого поворота гражданину удалось избежать. Возбужденное уголовное дело было прекращено, а взамен его подвергли уголовно-правовому наказанию в виде судебного штрафа. Также гражданин возместил ущерб лесному фонду на сумму более 20 тыс. рублей.Но это оказалось не все.Лесники обратили внимание на то, что на месте, где орудовал «черный лесоруб», от его нелегальной деятельности осталась масса порубочных остатков. Раз они появились в результате действий лесоруба, то лесники стали настаивать, чтобы тот убрал за собой.Время шло, древесные отходы гражданин не убирал. «Это создает угрозу для распространения заболеваний леса, повышает пожароопасность и способствует ухудшению качества лесного фонда, нарушает права неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду», - посчитали хранители леса. В итоге, на гражданина был подан иск в суд с соответствующим требованием.Суд согласился, что факт наложения штрафа, выплаты ущерба не освобождает мужчину от обязанности очистить место своей незаконной рубки. Было вынесено решение, что «черный лесоруб» обязан очистить указанное место от порубочных остатков и назначена дата, до которой он должен это сделать.Фото: «Номер один»