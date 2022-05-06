Общество 06.05.2022 в 12:07

В Бурятии учительницу оштрафовали за подрыв доверия к спецоперации на Украине

Педагог раскритиковала действия властей РФ прямо на уроке
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии учительницу оштрафовали за подрыв доверия к спецоперации на Украине
Баргузинский районный суд Бурятии привлек учителя английского языка к административной ответственности по статье 20.3.3. «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ».

«В ходе рассмотрения дела установлено, что Б., являясь учителем английского языка, во время проведения урока допустила публичные высказывания, содержащие негативную информацию о действиях государства РФ, о вооруженных силах РФ, а именно высказывала негативную информацию о действиях президента России и вооруженных силах РФ, которые осуществляют военные действия. Таким образом, Б. своими действиями подрывала доверие к проведению специальной военной операции Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе суда.

По итогам рассмотрения дела учительница признана виновной в административном правонарушении и оштрафована на 40 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило.

Отметим, это уже далеко не первое подобное административное дело в Бурятии. Так, в начале марте в Улан-Удэ на 40 тысяч рублей оштрафовали трех женщин, которые приняли участие в несанкционированном групповом пикетировании. В его ходе они демонстрировали плакаты с текстами, дискредитирующими использование Вооруженных сил РФ.

В начале апреля на 60 тысяч рублей был оштрафован 64-летний житель села Онохой, который сорвал символ «Z» с георгиевской ленты, приклеенной на двери спортивной школы. Также гражданин в присутствии работников школы высказал свое негативное отношение к проведению военной спецоперации на Украине.

Фото: «Номер один»
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