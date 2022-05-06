В Бурятии из-за велопробега ограничат движение на федеральной трассе

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 7 мая с 10 до 17 часов на автодороге «Улан-Удэ – Кяхта» будет ограничено движение транспорта в связи с проведением велопробега в рамках всероссийской акции «Километры Победы».«В массовом мероприятии ожидается участие до 200 велосипедистов, которые проследуют по маршруту от 27 до 93 километров автодороги А-340. Для обеспечения безопасности дорожного движения колонна велосипедистов будет сопровождаться патрульным автомобилем, а по пути следования запланировано выставление дополнительных экипажей ДПС ГИБДД. Через каждые 10 км организованы места стоянок для велосипедистов, во время отдыха которых будет обеспечен беспрепятственный проезд автомобилистов, следующих в попутном с колонной направлении», - сообщили в Госавтоинспекции.ГИБДД обратилось ко всем водителям с пониманием отнестись к временным затруднениям в движении на данных участках дорог, заранее учитывать время поездки в связи с ограничением движения и быть предельно внимательными.Фото: pixabay.com