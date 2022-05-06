В Бурятии первично привиты от коронавируса 500 тыс человек

Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 136 117. Это на 42 случая больше, чем было в среду. Из общего числа заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 44% (60 165). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 3 014 человек, за последние сутки – один (до 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.Из выявленных за прошедшие сутки больных – 39 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.В стационарах получают лечение 143 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 96. За предыдущие сутки госпитализировано четыре пациента.В отделениях реанимации находятся 43 пациента (из них старше 65 лет – 30), на ИВЛ – 8 пациентов (из них старше 65 – 6), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 2.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилированы 182 койки: занято –143, свободно – 39 коек. Занятость коечного фонда составляет 78,6%.На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 272 человек.Выздоровели от коронавируса – 132 688 (+67) человек.В республике всего первично привиты коронавируса 500 052 человека (69,5 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 475 264 человека (66,0 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 164 215 человек, завершили 152 244 человека.Фото: pixabay.com