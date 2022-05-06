Общество 06.05.2022 в 13:40

Житель Улан-Удэ выпал из горящей квартиры на девятом этаже и скончался

По одной из версий, хозяин квартиры сам устроил пожар в комнате, приняв алкоголь и синтетику
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Текст: Номер один
Житель Улан-Удэ выпал из горящей квартиры на девятом этаже и скончался
В Улан-Удэ 5 мая вечером в квартире, расположенной на девятом этаже одного из домов по улице Революции 1905 года, во время которого из окна выпал 39-летний мужчина. При ударе о землю он получил многочисленные телесные повреждения, с которыми был госпитализирован в больницу, где спустя непродолжительное время скончался. Проводится доследственная проверка, сообщили в Следственном управлении СКР по  Бурятии.

По предварительным данным, покойный проживал в квартире вместе с сожительницей и тремя детьми.  Вечером 5 мая, пока женщина находилась на работе, а дети - на занятиях в школе, мужчина оставался в жилище один. Он заперся в одной из комнат, где чуть позже возникло возгорание, во время которого мужчина открыл окно и выпрыгнул наружу. По одной из версий, хозяин квартиры сам устроил пожар в комнате. Его неадекватное поведение могло быть вызвано употреблением алкоголя и синтетических наркотических средств.  

В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия. Назначено судебно-медицинское исследование, в ходе которого у покойного взяты образцы крови для определения наличия спирта и психоактивных веществ.

По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение.

Фото: СКР
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