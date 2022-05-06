Житель Улан-Удэ выпал из горящей квартиры на девятом этаже и скончался

В Улан-Удэ 5 мая вечером в квартире, расположенной на девятом этаже одного из домов по улице Революции 1905 года, во время которого из окна выпал 39-летний мужчина. При ударе о землю он получил многочисленные телесные повреждения, с которыми был госпитализирован в больницу, где спустя непродолжительное время скончался. Проводится доследственная проверка, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По предварительным данным, покойный проживал в квартире вместе с сожительницей и тремя детьми. Вечером 5 мая, пока женщина находилась на работе, а дети - на занятиях в школе, мужчина оставался в жилище один. Он заперся в одной из комнат, где чуть позже возникло возгорание, во время которого мужчина открыл окно и выпрыгнул наружу. По одной из версий, хозяин квартиры сам устроил пожар в комнате. Его неадекватное поведение могло быть вызвано употреблением алкоголя и синтетических наркотических средств.В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия. Назначено судебно-медицинское исследование, в ходе которого у покойного взяты образцы крови для определения наличия спирта и психоактивных веществ.По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение.Фото: СКР