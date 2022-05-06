Общество 06.05.2022 в 14:05

Бурятия получит более 120 млн рублей на программу медицинской реабилитации

Средства пойдут на закупку оборудования
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Текст: Константин Воронов
Бурятия получит более 120 млн рублей на программу медицинской реабилитации
125,5 млн рублей получит Бурятия из федерального бюджета на оснащение отделений медицинской реабилитации. Средства будут направлены в рамках расширения программы медицинской реабилитации по поручению президента России Владимира Путина.

- Президент прошлым летом поручил правительству разработать программу развития медицинской реабилитации. Люди смогут получить реабилитацию амбулаторно и в условиях дневного стационара, бесплатно, по полису. Работа ведётся в рамках нового федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», - сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Региональная программа «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» уже подготовлена и в настоящее время находится на согласовании в Минздраве России. За счет средств федерального бюджета планируется приобретение необходимого медицинского оборудования.

В Бурятии создана трехэтапная система медицинской реабилитации. Первый этап – это отделения реанимации и интенсивной терапии, второй этап – стационарный и третий – амбулаторно-поликлинический. Как отметили в правительстве РБ, ежегодно отмечается увеличение количества пациентов, перенесших медицинскую реабилитацию на всех этапах. Так, в 2021 году их количество увеличилось на 16,4%. Ежегодно увеличивается медицинская реабилитация инвалидов, в связи с этим первичный выход на инвалидность по Бурятии снизился на 2,1%.

- Это важное и своевременное решение. Федеральные средства очень нужны для дооснащения медицинских организаций необходимым оборудованием, так как потребность в реабилитации у наших пациентов весьма высока. К примеру, в Бурятии отмечается рост числа пациентов, прошедших реабилитацию по профилю пульмонология, то есть после перенесенной коронавирусной инфекции. В 2021 году для реабилитации пациентов, перенесших НКВИ, произведено перепрофилирование коек в «якорных» реабилитационных медицинских организациях. За 2021 реабилитировано 695 пациентов, перенесших COVID-19 в тяжелой форме, - сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

На приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций Бурятии из средств федерального бюджета в 2022 году будет направлено 125,5 млн рублей. В 2022 году планируется оснащение двух медицинских организаций – ДРКБ и Центра восточной медицины. В последующие годы буду оснащены другие медицинские организации, имеющие лицензию на медицинскую деятельность по профилю «медицинская реабилитация»

О необходимости совершенствования системы медицинской реабилитации в России говорил президент, выступая на съезде партии «Единая Россия» в июне 2021 года. По итогам мероприятия глава государства поручил правительству разработать программу развития медицинской реабилитации до 2026 года и выделить на эти цели 100 млрд рублей.

Фото: «Номер один»
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Здравоохранение

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