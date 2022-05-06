Общество 06.05.2022 в 15:41

В Бурятии на 9 мая выпадет снег

Синоптики дали неутешительный прогноз на праздничные дни
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии на 9 мая выпадет снег
По данным синоптиков, днем 8-9 мая днем в Бурятии ожидается ухудшение погоды. Ветер усилится до 15-20 м/с, по южной половине местами до 24 м/с, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, возможно установление временного снежного покрова. Температура воздуха понизится на 8 и более градусов.

8 мая по республике ночью преимущественно без осадков, днем увеличение облачности, осадки, дождь с переходом в мокрый снег. Ветер ночью восточный 4-9, днем с переходом на северо-западный 9-14, в отдельных районах 19-24 м/с. Температура ночью +3,+8, местами -1,-6, днем +20,+25, местами +12,+17, по Прибайкалью и юго-западу при осадках +6,+11.

В Улан-Удэ ночью без осадков, в конце дня дождь. Ветер ночью восточный 4-9, днем с переходом на северо-западный 9-14, порывы до 17-22 м/с. Температура ночью +3,+5, днем +20,+22.

Фото: «Номер один»
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