Общество 06.05.2022 в 15:54
В Бурятии полицейские спасли женщину
Ее автомобиль сломался на железнодорожном переезде
Текст: Константин Воронов
Вечером 2 мая в поселке Онохой экипаж ДПС заметил стоящий на железнодорожных путях автомобиль «Хонда Аккорд». За рулем машины находилась женщина, которая пояснила, что при проезде через переезд у автомобиля сломалась шаровая опора.
«Сотрудники ДПС незамедлительно приняли решение эвакуировать сломанный автомобиль с железнодорожных путей при помощи лебедки, установленной на патрульной машине, так как в это время к переезду приближался грузовой состав. В результате слаженных действий сотрудников группы ДПС удалось избежать тяжких последствий», - сообщили в ГИБДД Бурятии.
Фото: МВД Бурятии
«Сотрудники ДПС незамедлительно приняли решение эвакуировать сломанный автомобиль с железнодорожных путей при помощи лебедки, установленной на патрульной машине, так как в это время к переезду приближался грузовой состав. В результате слаженных действий сотрудников группы ДПС удалось избежать тяжких последствий», - сообщили в ГИБДД Бурятии.
Фото: МВД Бурятии
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