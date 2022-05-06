В Бурятии полицейские спасли женщину

Вечером 2 мая в поселке Онохой экипаж ДПС заметил стоящий на железнодорожных путях автомобиль «Хонда Аккорд». За рулем машины находилась женщина, которая пояснила, что при проезде через переезд у автомобиля сломалась шаровая опора.«Сотрудники ДПС незамедлительно приняли решение эвакуировать сломанный автомобиль с железнодорожных путей при помощи лебедки, установленной на патрульной машине, так как в это время к переезду приближался грузовой состав. В результате слаженных действий сотрудников группы ДПС удалось избежать тяжких последствий», - сообщили в ГИБДД Бурятии.Фото: МВД Бурятии