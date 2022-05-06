7 мая в центре Улан-Удэ перекроют движение

Советский район: бюст Героя Советского Союза В.Б. Борсоева – ул. Борсоева – ул. Смолина – Набережная – «Клеверная развязка» - ул. Балтахинова – Мемориал Победы.













7 мая с 14.00 до 17.00 на площади Советов в Улан-Удэ пройдёт генеральная репетиция военного парада с участием техники. Как сообщили в мэрии города, улицы, которые идут к площади, будут перекрыты с 11:00. Объезд будет осуществляться по ул. Смолина, Борсоева, Коммунистическая.Также 7 мая в 10:00 пройдет велопробег «Звезда Победы». Движение по маршруту велопробега перекрываться не будет, колонны будут сопровождать экипажи ГИБДД.Маршрут велопробега:Железнодорожный район: пл. Славы – пр. 50-летия Октября – ул. Коммунистическая – ул. Балтахинова – Мемориал Победы;Октябрьский район: Мемориал воинам, умершим от ран в госпиталях г. Улан-Удэ – ул. Бабушкина – Удинский мост – ул. Балтахинова – Мемориал Победы;Фото: «Номер один»