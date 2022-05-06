В Бурятии на Байкале спасли семерых рыбаков

В Прибайкальском районе Бурятии, недалеко от поселка Гремячинск, на Байкале от берега оторвало льдину, на которой находились семь рыбаков. Из-за отжимного ветра, льдину относило в акваторию озера, сообщили Главном управлении МЧС по Бурятии.Рыбаки находились вблизи населенного пункта, поэтому инспекторы Прибайкальского инспекторского участка ГИМС оставались с ними на связи, давая советы по безопасному поведению и успокаивая.В течении 15 минут инспекторы ГИМС прибыли на место. С использованием лодки спасатели эвакуировали рыбаков и их имущество на берег. От медицинской помощи спасенные отказались. После проведения профилактической беседы инспекторами ГИМС рыбаки отправились домой.МЧС предупреждает: в настоящее время на озере Байкал происходит массовое разрушение ледового покрова. Под воздействием ветра лед от берега отходит большими полями и такие ледовые массы дрейфуют вглубь озера. Находящимся на льдинам рыбакам грозит смертельная опасность. Не выходите на водоемы во время ледокола, берегите свою жизнь.Фото: ГУ МЧС по Бурятии/скриншот