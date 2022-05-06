Общество 06.05.2022 в 16:24

В Бурятии на Байкале спасли семерых рыбаков

Они находились на льдине, которую оторвало от берега  
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Текст: Номер один
В Бурятии на Байкале спасли семерых рыбаков
В Прибайкальском районе Бурятии, недалеко от поселка Гремячинск, на Байкале от берега оторвало льдину, на которой находились семь рыбаков. Из-за отжимного ветра, льдину относило в акваторию  озера, сообщили Главном управлении МЧС по Бурятии.

Рыбаки находились вблизи населенного пункта,  поэтому инспекторы Прибайкальского инспекторского участка ГИМС оставались с ними на связи, давая советы по безопасному поведению и успокаивая.

В течении 15 минут инспекторы ГИМС прибыли на место. С использованием лодки спасатели эвакуировали рыбаков и их имущество на берег. От медицинской помощи спасенные отказались. После проведения профилактической беседы инспекторами ГИМС  рыбаки отправились домой.

МЧС предупреждает: в настоящее время на озере Байкал происходит массовое разрушение ледового покрова. Под воздействием ветра лед от берега отходит большими полями и такие ледовые массы дрейфуют вглубь озера. Находящимся на льдинам  рыбакам грозит смертельная опасность. Не выходите на водоемы во время ледокола, берегите свою жизнь.

Фото: ГУ МЧС по Бурятии/скриншот
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инцидент рыбаки Байкал

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