Общество 06.05.2022 в 16:24
В Бурятии на Байкале спасли семерых рыбаков
Они находились на льдине, которую оторвало от берега
Текст: Номер один
В Прибайкальском районе Бурятии, недалеко от поселка Гремячинск, на Байкале от берега оторвало льдину, на которой находились семь рыбаков. Из-за отжимного ветра, льдину относило в акваторию озера, сообщили Главном управлении МЧС по Бурятии.
Рыбаки находились вблизи населенного пункта, поэтому инспекторы Прибайкальского инспекторского участка ГИМС оставались с ними на связи, давая советы по безопасному поведению и успокаивая.
В течении 15 минут инспекторы ГИМС прибыли на место. С использованием лодки спасатели эвакуировали рыбаков и их имущество на берег. От медицинской помощи спасенные отказались. После проведения профилактической беседы инспекторами ГИМС рыбаки отправились домой.
МЧС предупреждает: в настоящее время на озере Байкал происходит массовое разрушение ледового покрова. Под воздействием ветра лед от берега отходит большими полями и такие ледовые массы дрейфуют вглубь озера. Находящимся на льдинам рыбакам грозит смертельная опасность. Не выходите на водоемы во время ледокола, берегите свою жизнь.
Фото: ГУ МЧС по Бурятии/скриншот
Рыбаки находились вблизи населенного пункта, поэтому инспекторы Прибайкальского инспекторского участка ГИМС оставались с ними на связи, давая советы по безопасному поведению и успокаивая.
В течении 15 минут инспекторы ГИМС прибыли на место. С использованием лодки спасатели эвакуировали рыбаков и их имущество на берег. От медицинской помощи спасенные отказались. После проведения профилактической беседы инспекторами ГИМС рыбаки отправились домой.
МЧС предупреждает: в настоящее время на озере Байкал происходит массовое разрушение ледового покрова. Под воздействием ветра лед от берега отходит большими полями и такие ледовые массы дрейфуют вглубь озера. Находящимся на льдинам рыбакам грозит смертельная опасность. Не выходите на водоемы во время ледокола, берегите свою жизнь.
Фото: ГУ МЧС по Бурятии/скриншот