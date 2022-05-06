Общество 06.05.2022 в 16:49

В Улан-Удэ открыт обновленный парк железнодорожников

Одна из старейших парковых зон столицы Бурятии начинает новую жизнь
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ открыт обновленный парк железнодорожников
В Улан-Удэ сегодня состоялось торжественное открытие парка железнодорожников, благоустроенного за счет средств РЖД. Работы по обновлению общественной территории велись с 2020 года, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Общая площадь благоустройства составила 2,9 гектара. В рамках реконструкции на территории парка уложены новые пешеходные дорожки из тротуарной плитки, а также обустроены асфальтированные велодорожки по периметру зеленой зоны. В парке появились несколько площадок для отдыха населения, в том числе – центральная площадь с клумбой, концертная площадка, детская игровая зона, спортивная площадка, а также зоны тихого отдыха с ландшафтным дизайном.

Для комфортных прогулок горожан в вечернее время в парке оборудована энергоэффективная система освещения. Кроме этого, на территории зеленой зоны построен туалет, адаптированный для маломобильных групп населения.

Вместо сухостойных растений в парке высажено более 250 молодых саженцев: сосны, ели, сирени, спиреи, дерены и казацкие можжевельники. Для наилучшего развития насаждений в парк было завезено более 4,5 тыс кубометров растительного грунта, а также обустроена система летнего водопровода. Также на площади более 17,5 тыс квадратных метров засеян газон. В дальнейшем железнодорожники планируют дополнительные регулярные высадки молодых деревьев на территории парка.



«Парк железнодорожников – один из старейших в Улан-Удэ. Проведенные работы по благоустройству позволили сделать его комфортнее, функциональнее и красивее. Уверен, что обновленный парк станет популярным местом для отдыха и настоящим центром притяжения для горожан и гостей столицы Бурятии», - отметил заместитель начальника ВСЖД по территориальному управлению в Улан-Удэнском регионе Валерий Тимофеев.
Фото: ВСЖД
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