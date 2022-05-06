Сергей Шойгу поблагодарил главу и жителей Бурятии

Министр обороны России Сергей Шойгу выразил слова искренней признательности и благодарности в адрес главы Бурятии Алексея Цыденова и жителей республики за активное участие в оказании помощи населению Донецкой и Луганской народных республик. Об этом говорится в официальном письме Министерства обороны России, сообщили в минкультуры региона.По словам Сергея Шойгу, организованные по личной инициативе Алексея Цыденова, выступления творческих коллективов Бурятии перед российскими военнослужащими, участвующими в специальной военной операции, наглядно продемонстрировали народную поддержку своих защитников, что положительно сказывается на морально-психологическом состоянии личного состава.«Своим талантом, домашним уютом и теплотой артисты помогли нашим воинам восстановить силы, отвлечься от суровой действительности и вспомнить о родном доме и семье» – подчеркнул Сергей Шойгу.Также он поблагодарил Алексея Цыденова, организаторов и участников концертов за твердую гражданскую позицию, патриотизм и пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов на благо развития нашей общей Родины.Напомним, в марте и апреле 2022 года творческая группа, сформированная министерством культуры Бурятии и объединившая деятелей культуры и участников творческих коллективов, дала концерты для российских военнослужащих, раненных бойцов в госпиталях, мирных жителей Крыма, Донецкой и Луганской народных республик.«В составе творческой группы выступали сотрудники нашего учреждения – Виктор Паньков и Георгий Байбородин. Совместно с артистами Бурятского театра оперы и балеты, Бурятского театра песни и танца «Байкал», Бурятской государственной филармонии и ансамбля «Забава» наши коллеги выполнили важную миссию, поддержав моральный дух российских солдат и офицеров», – говорит директор Республиканского центра народного творчества Жаргалма Архинчеева.Отметим, участники творческой группы из Бурятии были награждены медалями Героя России Алдара Цыденжапова и почетными грамотами Министерства обороны РФ.Фото:egov-buryatia.ru