Общество 06.05.2022 в 19:50

Жительница Бурятии выиграла суд у московского застройщика

Компания выплатит компенсацию за срыв сроков сдачи дома

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Текст: Лариса Ситник
Жительница Бурятии выиграла суд у московского застройщика

Жительница Бурятии взыскала в суде более 500 тысяч рублей с компании «А101» за просрочку передачи объекта долевого строительства. Также женщина пыталась взыскать компенсацию затрат за аренду квартиры, компенсацию морального вреда и штраф.

- Обращаясь в суд, истец просит взыскать с ответчика неустойку за просрочку передачи квартиры   в размере 563,9 тыс руб, компенсацию фактически понесенных затрат за аренду в размере 120 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 75 тыс руб, штраф в сумме 50%, - сообщается на сайте суда.

В ходе рассмотрения дела истец увеличила требования. Женщина попросила суммы неустойки до 657,2 тыс рублей.

В суде истец сообщила, что в настоящее время квартира ей передана, однако из-за неисполнения застройщиком своих обязательств ей пришлось снимать квартиру для ребенка, который проживает в Москве.

Также истец указала, что ссылка ответчика на срыв графика сдачи дома из-за коронавируса противоречит добросовестности действий участников гражданского оборота, поскольку договор был заключен уже во время пандемии.

- На момент заключения договора жилой дом находился в высокой степени готовности, квартира должна была быть передана истцу практически через три месяца и истец заключила договор    исходя из этих обстоятельств, - отмечается в судебном решении.

В письменных возражениях представитель застройщика указала, что истец неверно рассчитала неустойку и ее размер явно не соответствует последствиям нарушения обязательства для истца.

- Увеличение срока строительства произошло по независящим от застройщика обстоятельствам, вследствие распространения новой коронавирусной инфекции, - настаивала юрист компании в своих пояснениях.

Стоимость квартиры по договору составила 9,3 млн рублей и была оплачена в полном объеме. По условиям договора долевого участия застройщик обязан передать участнику объект после получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома не позднее указанного срока. Однако в указанный договором срок застройщик квартиру не передал, а сделал это позднее.

Женщина обратилась с претензией к ответчику о выплате неустойки за нарушение сроков передачи квартиры в течении 20 календарных дней.

Суд требования о взыскании с застройщика неустойки счел обоснованными, однако сумму просрочки посчитал завышенной и снизил ее до 350 тыс рублей.

Сумму компенсации морального вреда суд также снизил до 15 тыс рублей. Кроме того, застройщик должен выплатить истцу штраф в сумме 182,5 ты рублей.

- Доказательств того, что дочь истицы именно в результате противоправных действий ответчика вынуждена была проживать в другом жилом помещении и нести дополнительные расходы по оплате арендных платежей, а также, что между действиями ответчика и расходами по аренде другого жилого помещения имеется причинная связь, истцом не представлено. Наем жилого помещения является личным волеизъявлением истца и расходы по оплате аренды не могут быть отнесены к убыткам. Кроме того, истцом не предоставлено документального подтверждения несения расходов, - отмечается в решении суда.

Таким образом, суд постановил исковые требования жительницы Бурятии к ООО «А101» о взыскании неустойки, компенсации морального вреда удовлетворить частично и взыскать с компании 547,5 тыс рублей.


Фото: "Номер один"

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москва строительная компания суд неустойка штраф

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