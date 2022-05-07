В Улан-Удэ к 9 мая запустят все фонтаны

Как сообщили в мэрии города, приведены в порядок 17 фонтанов. На сегодня уже запущены четыре: на пл. Революции, Арбате, пл. Славы и на мемориале Победы. Оставшиеся 13 фонтанов будут запущены 9 мая.





Помыты и покрашены часть дорожных ограждений, очищены колесоотбойники и шумоуловители. Подготовлены площадки к запуску салютов в честь Дня Победы, а также смотровые площадки на ДК ЛВРЗ, дацане «Римпоче Багша».





В Улан-Удэ к празднованию 77-летия Победы в Великой Отечественной войне специалисты Комбината по благоустройству запустили фонтаны, привели в порядок памятники воинской Славы, сделали ямочный ремонт на центральных магистралях и многое другое.Также завершены работы по подготовке памятников. Всего комбинат привел в порядок 22 памятника воинской Славы, где выполнены работы по окраске ограждений, скамеек, фасадов объектов внешнего благоустройства, помывка и мелкий ремонт.«Сотрудники комбината установили флаги, трансформеры и праздничные инсталляции в установленных местах. Выполнен ямочный ремонт на центральных улицах, а также произведено грейдирование объездных грунтовых дорог для безопасного передвижения горожан», - сообщили в мэрии города.Фото: мэрия Улан-Удэ