Общество 08.05.2022 в 11:04

В Бурятии разберутся с затапливаемым проездом к туристическому поселку

В Байкальском прибое планируют поднять уровень дороги
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии разберутся с затапливаемым проездом к туристическому поселку
Глава Бурятии Алексей Цыденов дал ряд поручений по решению вопроса подтопления дороги, ведущей в поселок Байкальский прибой. Для проезда в туристический поселок планируется поднять уровень дороги на подтапливаемом участке, а для прохождения туристических автобусов задействовать железнодорожный переезд.

На сегодня в поселке Байкальский прибой постоянно проживает порядка 65 человек, из них 4 ребенка. В летний период на прибрежной территории работает 25 баз отдыха, ежегодный туристический поток составляет порядка 25 тысяч человек. Переезд на станции Байкальский прибой был закрыт в 1997 году, когда был построен проезд под путями. Однако во время строительства технологического проезда под железнодорожными путями, не был учтен уровень воды реки Толбажиха и во время «высокой воды» проезд периодически затапливает.

«Сейчас есть техническое решение, как улучшить качество проезда: будем менять уровень дороги, будет производиться подсыпка, установка бетонных блоков, ограждений - обеспечим такой уровень проезда, чтобы не заливала вода. Мы понимаем необходимость этого проезда для людей, сделаем достаточно быстро»

- отметил Алексей Цыденов.
При этом, глава республики подчеркнул, что при повышении уровня дороги туристические автобусы, курсирующие в летний сезон до Байкальского прибоя, больше не смогут проезжать по проезду. Для решения этого вопроса планируется обсудить с представителями ОАО «РЖД» возможность открытия переезда через железнодорожные пути на время туристического сезона.

Напомним, недавно в «Номер один» обратились жители поселка, которые сообщили, что с марта у них возникла проблема с проездом в Байкальский прибой. Проезд под железнодорожным мостом – единственное место, через которое можно проехать в населенный пункт. Переезд через железнодорожные пути закрыт.

Проблемы с транспортной доступностью к поселку Байкальский прибой возникли еще в августе прошлого года – тогда из-за поднятия уровня Байкала и обильных осадков технологический проезд, пролегающий под Транссибом, оказался затоплен. Глубина воды достигала 30-40 см и более, и далеко не все автомобилисты отваживались «переплывать» эту лужу. На встречу пошли железнодорожники и на какое-то время открыли железнодорожный переезд. Но вскоре его закрыли вновь.

Фото: egov-buryatia.ru 
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