В Бурятии разберутся с затапливаемым проездом к туристическому поселку

«Сейчас есть техническое решение, как улучшить качество проезда: будем менять уровень дороги, будет производиться подсыпка, установка бетонных блоков, ограждений - обеспечим такой уровень проезда, чтобы не заливала вода. Мы понимаем необходимость этого проезда для людей, сделаем достаточно быстро»

- отметил Алексей Цыденов.