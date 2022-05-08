Общество 08.05.2022 в 14:30

«Победа будет за нами!»

В Улан-Удэ состоялся торжественный митинг к 77-летию победы в Великой Отечественной Войне

A- A+
Текст: Служба информации
«Победа будет за нами!»

Сегодня, 8 мая, на мемориале Победы в столице Бурятии состоялись торжественный митинг и церемония возложения венков к 77-летию победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.

Почтить подвиг ветеранов, отстоявших мир, свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной Войны пришли первые лица республики - глава Бурятии, председатель Народного Хурала, мэр города Улан-Удэ, лидеры отделений политических партий в Бурятии, представители общественности.

лица.jpg

Торжественный митинг начался с театрализованного пролога "Живая память". На нем выступили творческие коллективы, юнармейцы, зарничники и военнослужащие.

дети.jpg

К собравшимся обратился глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Каждый год мы вспоминаем Великую Отечественную Войну, мы вспоминаем, какую цену заплатила наша страна за победу. 27 млн наших людей сложили головы на полях той войны. Мы думали, что победа - это навсегда и никто не мог предполагать, что спустя 77 лет нацизм, фашизм придут на ту землю, где была одержана победа. И сегодня, как и в Великую отечественную, мы получаем сводки с боев и ждем наших ребят. Мы ждем победы. Тогда, 77 лет назад, вся страна сплотилась, поднялась. Мы победили объединенную Европу. Весь промышленный потенциал Европы, все ее заводы работали на Гитлера. И сегодня мы видим, что также промышленный потенциал Европы работает на поддержку нацизма в Украине. Мы победим. Мы победим, сплотившись. Как и тогда, сегодня страна едина, страна сплотилась. За победу! - обратился глава республики.

После приветствия главы прозвучал гимн России.

Слово взял мэр столицы Игорь Шутенков.

шут.jpg

- Девятое мая - это священный день для каждого из нас. Он дорог нам, потому что этот день - частичка истории для каждой семьи. Он символизирует подвиг защитников отчизны, сплоченность и великую силу нашего народа. День Победы объединяет поколения, ведь благодаря смелости, отваге тех, кто сражался и тех, кто работал во имя Победы, мы сегодня с вами живем в свободной и великой стране. Дорогие ветераны! Трудно переоценить подвиг, который совершил каждый из вас. Низкий вам поклон! Наша задача - сохранить память о той цене, которую мы заплатили за победу. День Победы объединяет нас, делает сильнее перед лицом испытаний, особенно сейчас, когда наша армия освобождает Донбасс, сражается за наше общее будущее. Пусть величие этого дня вдохновляет нас на добрые, созидательные дела во имя России, - сказал градоначальник.

в форме.jpg

Отметим, митинг собрал большое количество горожан - два года подряд День Победы отмечался скромно из-за ковидных ограничений, торжественные мероприятия проходили в ограниченном формате. Сегодня на мемориале Победы развернута полевая кухня, можно приобрести сладости, выпечку, напитки.


Фото "Номер один"

Теги
день победы мемориал победы митинг

Все новости

В Улан-Удэ полиция и чиновники усиленно патрулируют леса и частный сектор
08.05.2022 в 15:09
«Победа будет за нами!»
08.05.2022 в 14:30
Глава Бурятии посетил многострадальную Клюевскую школу
08.05.2022 в 13:00
В Бурятии за прошедшие сутки тушили 58 пожаров
08.05.2022 в 11:30
В Бурятии разберутся с затапливаемым проездом к туристическому поселку
08.05.2022 в 11:04
В Улан-Удэ водитель чудом выбрался из искореженной после ДТП машины
08.05.2022 в 09:31
В Бурятии спустя два «коронавирусных» года День Победы отметят масштабно и «вживую»
08.05.2022 в 08:00
В Улан-Удэ «Водоканал» заплатит за фекалии в домах
08.05.2022 в 07:00
В Улан-Удэ тушат крупный пожар
07.05.2022 в 16:10
В Бурятии ждут назначения нового руководителя УФНС
07.05.2022 в 15:11
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 мая

Читайте также
В Улан-Удэ полиция и чиновники усиленно патрулируют леса и частный сектор
Они ищут нарушителей особого противопожарного режима
08.05.2022 в 15:09
В Бурятии разберутся с затапливаемым проездом к туристическому поселку
В Байкальском прибое планируют поднять уровень дороги
08.05.2022 в 11:04
В Бурятии спустя два «коронавирусных» года День Победы отметят масштабно и «вживую»
Праздник пройдет без ограничений
08.05.2022 в 08:00
В Улан-Удэ «Водоканал» заплатит за фекалии в домах
Горожане начали взыскивать ущерб за прошлогодние канализационные аварии
08.05.2022 в 07:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru