«Победа будет за нами!»

Сегодня, 8 мая, на мемориале Победы в столице Бурятии состоялись торжественный митинг и церемония возложения венков к 77-летию победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.

Почтить подвиг ветеранов, отстоявших мир, свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной Войны пришли первые лица республики - глава Бурятии, председатель Народного Хурала, мэр города Улан-Удэ, лидеры отделений политических партий в Бурятии, представители общественности.





Торжественный митинг начался с театрализованного пролога "Живая память". На нем выступили творческие коллективы, юнармейцы, зарничники и военнослужащие.





К собравшимся обратился глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Каждый год мы вспоминаем Великую Отечественную Войну, мы вспоминаем, какую цену заплатила наша страна за победу. 27 млн наших людей сложили головы на полях той войны. Мы думали, что победа - это навсегда и никто не мог предполагать, что спустя 77 лет нацизм, фашизм придут на ту землю, где была одержана победа. И сегодня, как и в Великую отечественную, мы получаем сводки с боев и ждем наших ребят. Мы ждем победы. Тогда, 77 лет назад, вся страна сплотилась, поднялась. Мы победили объединенную Европу. Весь промышленный потенциал Европы, все ее заводы работали на Гитлера. И сегодня мы видим, что также промышленный потенциал Европы работает на поддержку нацизма в Украине. Мы победим. Мы победим, сплотившись. Как и тогда, сегодня страна едина, страна сплотилась. За победу! - обратился глава республики.

После приветствия главы прозвучал гимн России.

Слово взял мэр столицы Игорь Шутенков.





- Девятое мая - это священный день для каждого из нас. Он дорог нам, потому что этот день - частичка истории для каждой семьи. Он символизирует подвиг защитников отчизны, сплоченность и великую силу нашего народа. День Победы объединяет поколения, ведь благодаря смелости, отваге тех, кто сражался и тех, кто работал во имя Победы, мы сегодня с вами живем в свободной и великой стране. Дорогие ветераны! Трудно переоценить подвиг, который совершил каждый из вас. Низкий вам поклон! Наша задача - сохранить память о той цене, которую мы заплатили за победу. День Победы объединяет нас, делает сильнее перед лицом испытаний, особенно сейчас, когда наша армия освобождает Донбасс, сражается за наше общее будущее. Пусть величие этого дня вдохновляет нас на добрые, созидательные дела во имя России, - сказал градоначальник.





Отметим, митинг собрал большое количество горожан - два года подряд День Победы отмечался скромно из-за ковидных ограничений, торжественные мероприятия проходили в ограниченном формате. Сегодня на мемориале Победы развернута полевая кухня, можно приобрести сладости, выпечку, напитки.





Фото "Номер один"