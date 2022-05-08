Общество 08.05.2022 в 15:09

В Улан-Удэ полиция и чиновники усиленно патрулируют леса и частный сектор

Они ищут нарушителей особого противопожарного режима
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Текст: Станислав Сергеев
В Улан-Удэ полиция и чиновники усиленно патрулируют леса и частный сектор
В рамках профилактики лесных и ландшафтных пожаров сотрудники администрации Улан-Удэ ежедневно патрулируют лесной массива и прилегающий жилой массив.

В состав патрульных групп входят сотрудники Управления МВД по Улан-Удэ, структурных подразделений администрации, МБУ «Городское лесничество», манёвренная группа Управление по ЧС. 

Группы проводят профилактические беседы с жителями о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности. В случае выявления посещения лесного массива, а также разведения открытого огня и сжигания мусора на нарушителей составляются административные протоколы.

За несоблюдение правил нарушителям особого противопожарного режима грозит административный штраф на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; на должностных лиц — от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц — от 300 000 до 500 000 рублей.

С информацией о нарушениях лесного законодательства, лесных пожарах, необходимости проведения аварийно-спасательных работ граждане могут обратиться по телефонам:

20-44-44 - региональная диспетчерская служба «Забайкальская база авиационной охраны лесов»;

37-90-51 - Единая дежурно-диспетчерская служба Улан-Удэ.

Фото: «Номер один»
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