Общество 08.05.2022 в 15:26

На Бурятию надвигается сильный ветер

В мэрии Улан-Удэ опасаются сильных пожаров и человеческих жертв
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Текст: Станислав Сергеев
На Бурятию надвигается сильный ветер
- Уважаемые горожане! На территорию республики надвигается циклон с порывами ветра до 25 метров в секунду. Вчера этот циклон нанес ущерб населенным пунктам Омской области, Красноярского края, Кемеровской и Иркутской областей. Горят деревни, леса. Есть человеческие жертвы. Как правило, основная причина возгораний - человеческий фактор, а циклон помог усилить последствия возгораний и уничтожить имущество, - обратился к горожанам начальник управления по ЧС Администрации Улан-Удэ Валерий Вильдавский. ⠀

В связи с этим спасатели рекомендуют и просят: прекратить использование огня и приготовление пищи на огне; сбор и вывоз мусора за территорию домовладений; прекратить проведение всевозможных огневых работ; организовать контроль за детьми с целью исключения баловства с огнем.

Также необходимо организовать самоконтроль за территориями на расстоянии видимости, соседними участками и иными землями, прилегающими к жилым постройкам; ⠀контакты с дежурными службами, активистами с целью своевременного реагирования.

При обнаружении задымления или огня срочно звоните 102, 112.

Фото: pixabay.com 

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