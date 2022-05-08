Общество 08.05.2022 в 15:26
На Бурятию надвигается сильный ветер
В мэрии Улан-Удэ опасаются сильных пожаров и человеческих жертв
Текст: Станислав Сергеев
- Уважаемые горожане! На территорию республики надвигается циклон с порывами ветра до 25 метров в секунду. Вчера этот циклон нанес ущерб населенным пунктам Омской области, Красноярского края, Кемеровской и Иркутской областей. Горят деревни, леса. Есть человеческие жертвы. Как правило, основная причина возгораний - человеческий фактор, а циклон помог усилить последствия возгораний и уничтожить имущество, - обратился к горожанам начальник управления по ЧС Администрации Улан-Удэ Валерий Вильдавский. ⠀
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В связи с этим спасатели рекомендуют и просят: прекратить использование огня и приготовление пищи на огне; сбор и вывоз мусора за территорию домовладений; прекратить проведение всевозможных огневых работ; организовать контроль за детьми с целью исключения баловства с огнем.
Также необходимо организовать самоконтроль за территориями на расстоянии видимости, соседними участками и иными землями, прилегающими к жилым постройкам; ⠀контакты с дежурными службами, активистами с целью своевременного реагирования.
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При обнаружении задымления или огня срочно звоните 102, 112.
Фото: pixabay.com
⠀
В связи с этим спасатели рекомендуют и просят: прекратить использование огня и приготовление пищи на огне; сбор и вывоз мусора за территорию домовладений; прекратить проведение всевозможных огневых работ; организовать контроль за детьми с целью исключения баловства с огнем.
Также необходимо организовать самоконтроль за территориями на расстоянии видимости, соседними участками и иными землями, прилегающими к жилым постройкам; ⠀контакты с дежурными службами, активистами с целью своевременного реагирования.
⠀
При обнаружении задымления или огня срочно звоните 102, 112.
Фото: pixabay.com
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