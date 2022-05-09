Общество 09.05.2022 в 09:02

Как "Бессмертный полк" пройдет по Улан-Удэ

Традиционное шествие начнется в 11.00 с улицы Ранжурова
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Текст: Нина Павлова
Как "Бессмертный полк" пройдет по Улан-Удэ
"Номер один"
Шествие «Бессмертный полк» в День Великой Победы начнет движение в 11:00 с улицы Ранжурова - с площадки перед Национальной библиотекой Бурятии и за Театральной площадью Театра оперы и балета - и пройдет по улице Сухэ-Батора, вслед за прохождением военной техники - по Площади Советов, и далее, по улицам Ербанова, Коммунистической до Мемориала Победы и площади Революции.



Для участников акции, жителей и гостей Улан-Удэ, собравшихся на улице Ранжурова будет установлен большой экран, транслирующий прохождение Парада Победы и военной техники по Площади Советов. Экран будет установлен с обратной стороны пропилеи Театральной площади.

Колонну возглавит военный оркестр, - рассказывают в Министерстве спорта и молодёжной политики Республики Бурятия. За ним активисты Боевого братства, кадеты и юнармейцы будут нести знамя Победы, а также портреты маршалов Великой Отечественной войны.

Продолжат шествие представители Железнодорожного района, построение которых состоится у рекламного агентства «Редбокс», ул. Сухэ-Батора, 7.

За ними пойдёт колонна Советского района. Место сбора - корпус №8 Бурятского госуниверситета, ул. Ранжурова, 4.

Завершит шествие Октябрьский район.

По пути следования колонны участников акции будут приветствовать вокальные и танцевальные коллективы образовательных учреждений города. БГУ, БГСХА, ВСГУТУ, ВСГИК, Бурятский колледж туризма и сервиса, Бурятский республиканский индустриальный техникум, БРПК приготовили для Полка патриотические постановки.

Места установки музыкальных точек:
1. БГУ Театральная площадь (начало шествия «Бессмертный полк»)
2. Ранжурова, 8 (галерея «Zam»)
3. Коммунистическая, 41, А (кафе Винегрет)
4. Каландаришвили, 41 (перед Научно-производственным центром по охране и использованию памятников истории и культуры)
5. Балтахинова, 17 (Удинский пассаж)
6. Парк «Мемориал Победы»

Важная роль в организации движения возложена на региональных Волонтеров Победы. 400 добровольцев будут иметь отличительную экипировку.

По пути следования шествия будет организована работа 5 врачебно-сестринских бригад. Будут привлечены волонтеры-медики из числа студентов медицинского профиля обучения в помощь врачебно-сестринским бригадам.
По всему маршруту будут работать сотрудники МВД.

С 6:30 ч. будет ограничено движение автотранспорта по пути движения колонны «Бессмертный полк».
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