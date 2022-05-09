В Улан-Удэ торжественным маршем по площади Советов прошли более тысячи военнослужащих

«Уважаемы ветераны Великой Отечественной врйны, труженники тыла, воины, гости из братской Монголии, дорогие земляки. Поздравляю вас с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. День Победы - это священный праздник для всей страны. Для каждого жителя России. 9 мая стал символом героизма нашего народа, его несгибаемой боли. Склоняем головы перед светлой памятью павших. Ценой своей жизни они освободили мир от фашизма. Отстояли мир и свободу для будущих поколений. Мы в долгу перед каждым.

В тяжелые годы объединился весь многочисленный и многонациональный народ нашей страны. Более 120 тысяч жителей Бурятии ушли на фронт. Треть из них не вернулась. 37 наших земляков в годы войны были удостоены звания Героя Советского союза. И уже после войны в минное время наши земляки получали звания за героизм проявленный в боях на фронте.

Мы всегда помним и помощь братского народа Монголии. Наши страны всегда помогали друг другу в годы испытаний.

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Главная сила России - многонациональный народ. И День Победы - это праздник, объединяющий всех нас. День Победы - праздник прошлого, настоящего и будущего. В этот праздник желаю всем добра, силы, спокойствия и благополучия. И пусть верность и стойкость будет в сердце у каждого. С праздником! С Днем Победы!»

- сказал глава Бурятии.