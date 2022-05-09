Общество 09.05.2022 в 10:48

В Улан-Удэ торжественным маршем по площади Советов прошли более тысячи военнослужащих

Столица Бурятии отмечает 77-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне
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Текст: Нина Павлова, Петр Санжиев
В Улан-Удэ торжественным маршем по площади Советов прошли более тысячи военнослужащих
Сегодня в Улан-Удэ проходит парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участие в нем принял глава Бурятии Алексей Цыденов и председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов.











С годовщиной Победы в Великой Отечественной войне поздравил глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Уважаемы ветераны Великой Отечественной врйны, труженники тыла, воины, гости из братской Монголии, дорогие земляки. Поздравляю вас с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. День Победы - это священный праздник для всей страны. Для каждого жителя России. 9 мая стал символом героизма нашего народа, его несгибаемой боли. Склоняем головы перед светлой памятью павших. Ценой своей жизни они освободили мир от фашизма. Отстояли мир и свободу для будущих поколений. Мы в долгу перед каждым.

В тяжелые годы объединился весь многочисленный и многонациональный народ нашей страны. Более 120 тысяч жителей Бурятии ушли на фронт. Треть из них не вернулась. 37 наших земляков в годы войны были удостоены звания Героя Советского союза. И уже после войны в минное время наши земляки получали звания за героизм проявленный в боях на фронте.

Мы всегда помним и помощь братского народа Монголии. Наши страны всегда помогали друг другу в годы испытаний.

...

Главная сила России - многонациональный народ. И День Победы - это праздник, объединяющий всех нас. День Победы - праздник прошлого, настоящего и будущего. В этот праздник желаю всем добра, силы, спокойствия и благополучия. И пусть верность и стойкость будет в сердце у каждого. С праздником! С Днем Победы!»

- сказал глава Бурятии.
Торжественным маршем по главной площади Улан-Удэ проходят более тысячи военнослужащих Улан-Удэнского гарнизона: взводы барабанщиков, штаба общевойсковой армии, отдельного танкового соединения, мотострелковой бригады, артиллерийского и ракетного соединений, зенитной ракетной воинской части, соединения связи, десантно-штурмовой бригады, подразделений РХБ защиты и материально-технического обеспечения округа, военнослужащие женщины, подразделения воздушно-космических сил. А также расчеты МЧС, Росгвардии, представителей «Юнармии» и воспитанников Республиканской кадетской школы-интерната.















Парад Победы проходит в сопровождении сводного оркестра Улан-Удэнского военного гарнизона.

Механизированную колонну из более чем 30 единиц техники возглавила легенда Великой Отечественной войны – танк Т-34.



За ним прошли восстановленный военными мастерами тяжелый советский танк ИС-2 «Иосиф Сталин» и боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша».




Также в колонне пройдут бронетранспортёры, радиорелейные станции, подвижные комплексы местоопределения, пеленгования и радиомониторинга источников радиоизлучений, боевая техника войск радиационной химической и биологической защиты, противотанковые ракетные комплексы, гаубицы, системы залпового огня.





Завершил парад механизированной колонны новейший оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М».




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