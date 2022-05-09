Общество 09.05.2022 в 11:15

Владимир Павлов принял участие в торжественном параде, посвященном 77-ю победы в Великой Отечественной войне

Председатель Народного Хурала поздравил жителей Бурятии с великим праздником
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Текст: Нина Павлова
Владимир Павлов принял участие в торжественном параде, посвященном 77-ю победы в Великой Отечественной войне
"Номер один"
Председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов принял участие в торжественном параде, посвященном 77-ю победы в Великой Отечественной войне, и поздравил жителей Бурятии с великим праздником.

«Мы поздравили от Народного Хурала каждого участника войны. ... Мы в вечном долгу за их фронтовой подвиг, за их трудовой подвиг. Это история нашей страны, история каждой семьи. Это гордость нашей страны. Всех поздравляю с Днем Великой Победы!»

- сказал Владимир Павлов.
Также спикер Хурала отметил, что примет участие в шествии "Бессмертного полка".

«Я буду участвовать в шествии. Это стало хорошей традицией, когда "Бессмертный полк" гордо несет фотографии своих родственников, отцов, дедов, прадедов, которые ковали победу на фронте, которые обеспечили нам мирное время, мирное небо на многие годы. Дорогой ценой досталось счастье нашему народу жить под мирным небом в свободной стране. Это заслуга фронтовиков. "Бессмертный полк" - он бессмертен. И те, люди, которые сегодня принимают участие в "Бессмертном полку", долго ждали этой даты. Так как пандемия не позволила. Мы видим сколько сегодня народа - его патриотический настрой. В этом наша сила. Сила нашего народа. И никому нас не победить»

- отметил спикер Хурала.

Напомним, сегодня в центре столицы Бурятии торжественным маршем прошли более тысячи военнослужащих. 
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