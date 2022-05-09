Общество 09.05.2022 в 11:29

Сотни жителей Улан-Удэ приняли участие в шествии "Бессмертного полка"

Колонну возглавил военный оркестр
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Текст: Петр Санжиев
Сотни жителей Улан-Удэ приняли участие в шествии "Бессмертного полка"
Шествие «Бессмертный полк» в День Великой Победы начало свое движение с 11:00 с улицы Ранжурова - с площадки перед Национальной библиотекой Бурятии и за Театральной площадью Театра оперы и балета. Участники акции идут по улице Сухэ-Батора, вслед за прохождением военной техники - по Площади Советов, и далее, по улицам Ербанова, Коммунистической до Мемориала Победы и площади Революции.







Несмотря на непогоду, почтить память своих родных вышли на улицы тысячи горожан.













У каждой семьи - своя история. "Бессмертный полк" помогает сохранить память о героях на века. 








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