Общество 09.05.2022 в 11:37

Студенты вуза в Бурятии собрали деньги для реконструкции Аллеи Славы в Кижингинском районе

Благотворительная акция «Звезда победы» прошла с 29 апреля по 6 мая в Бурятской ГСХА
A- A+
Текст: Нина Павлова
Студенты вуза в Бурятии собрали деньги для реконструкции Аллеи Славы в Кижингинском районе
Фото пресс-службы БГСХА
Студенты Бурятской сельхозакадемии организовали сбор средств на завершение реконструкции мемориального комплекса «Аллея Славы» в Кижингинском районе.
 
Благотворительная акция «Звезда победы» прошла с 29 апреля по 6 мая в Бурятской ГСХА. Участники сбора приобретали стикеры со звездами и клеили их на тематическую фотозону ко Дню Победы. Собранные средства пойдут на завершение реконструкции «Аллеи Славы».

«Акция «Звезда победы» объединила студентов разных факультетов и показала, что важно помнить и бережно хранить историческую память о военных и трудовых подвигах наших прадедов. Мы рады, что студенты и преподаватели откликнулись на нашу акцию и почти за неделю мы собрали более 40 тысяч рублей»

- рассказал Арсалан Дугаров, председатель Объединенного совета обучающихся БГСХА.

Собранная сумма уже передана Кижингинскому району. На «Аллее Славы» в 2005 году были увековечены имена всех участников Великой Отечественной войны из Кижингинского района, в 2022 будут увековечены имена тружеников тыла.
Теги
студенты память

Все новости

Студенты вуза в Бурятии собрали деньги для реконструкции Аллеи Славы в Кижингинском районе
09.05.2022 в 11:37
Сотни жителей Улан-Удэ приняли участие в шествии "Бессмертного полка"
09.05.2022 в 11:29
Владимир Павлов принял участие в торжественном параде, посвященном 77-ю победы в Великой Отечественной войне
09.05.2022 в 11:15
В Улан-Удэ торжественным маршем по площади Советов прошли более тысячи военнослужащих
09.05.2022 в 10:48
В Бурятии 4-летняя девочка пострадала в ДТП
09.05.2022 в 09:50
Как "Бессмертный полк" пройдет по Улан-Удэ
09.05.2022 в 09:02
Жители Бурятии оказались отрезаны от Байкала из-за разрушающейся дороги
09.05.2022 в 07:00
Глава Бурятии рассказал о ликвидации «путинской» свалки в Селенгинске
08.05.2022 в 17:22
На Бурятию надвигается сильный ветер
08.05.2022 в 15:26
В Улан-Удэ полиция и чиновники усиленно патрулируют леса и частный сектор
08.05.2022 в 15:09
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 мая

Читайте также
Сотни жителей Улан-Удэ приняли участие в шествии "Бессмертного полка"
Колонну возглавил военный оркестр
09.05.2022 в 11:29
Владимир Павлов принял участие в торжественном параде, посвященном 77-ю победы в Великой Отечественной войне
Председатель Народного Хурала поздравил жителей Бурятии с великим праздником
09.05.2022 в 11:15
В Улан-Удэ торжественным маршем по площади Советов прошли более тысячи военнослужащих
Столица Бурятии отмечает 77-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне
09.05.2022 в 10:48
Как "Бессмертный полк" пройдет по Улан-Удэ
Традиционное шествие начнется в 11.00 с улицы Ранжурова
09.05.2022 в 09:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru