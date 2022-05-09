Студенты вуза в Бурятии собрали деньги для реконструкции Аллеи Славы в Кижингинском районе

«Акция «Звезда победы» объединила студентов разных факультетов и показала, что важно помнить и бережно хранить историческую память о военных и трудовых подвигах наших прадедов. Мы рады, что студенты и преподаватели откликнулись на нашу акцию и почти за неделю мы собрали более 40 тысяч рублей» - рассказал Арсалан Дугаров, председатель Объединенного совета обучающихся БГСХА.

Студенты Бурятской сельхозакадемии организовали сбор средств на завершение реконструкции мемориального комплекса «Аллея Славы» в Кижингинском районе.Благотворительная акция «Звезда победы» прошла с 29 апреля по 6 мая в Бурятской ГСХА. Участники сбора приобретали стикеры со звездами и клеили их на тематическую фотозону ко Дню Победы. Собранные средства пойдут на завершение реконструкции «Аллеи Славы».Собранная сумма уже передана Кижингинскому району. На «Аллее Славы» в 2005 году были увековечены имена всех участников Великой Отечественной войны из Кижингинского района, в 2022 будут увековечены имена тружеников тыла.