Общество 09.05.2022 в 16:46

60 тысяч жителей Бурятии приняли участие в «Бессмертном полку»

На акцию в Улан-Удэ собралось 25 тысяч горожан
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Текст: Константин Воронов
60 тысяч жителей Бурятии приняли участие в «Бессмертном полку»
9 мая в День Победы жители Бурятии почтили память своих родных в масштабной акции «Бессмертный полк». Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, с портретами своих близких–фронтовиков прошли около 25 тысяч жителей и гостей Улан-Удэ, а всего в акции по всей республике приняли участие 60 тысяч человек. Акция «Бессмертный полк» стартовала после военного парада и в этом году проходила в традиционном очном формате.


В акции «Бессмертный полк» принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов.

- В каждой семье России есть свои герои. Дедушка моей супруги – настоящий фронтовик. Прошёл всю войну, дошёл до Берлина, потом воевал с японцами. Награждён Орденом Красной звезды, Орденом Александра Невского. Мой двоюродный дедушка по папиной линии – Бутит Чимитдоржиев - тоже прошёл всю войну. Потом был направлен в Одессу для борьбы с бандитизмом, когда легендарный маршал Жуков наводил там порядок. По линии матери дедушка занимался строительством укрепрайонов. У каждого в семье есть свои герои, - рассказал Алексей Цыденов.


- Идем с портретом своего отца. Мы каждый год ходим в «Бессмертном полку». В предыдущие годы принимали участие в акции онлайн. День победы - это очень большой праздник для всех нас. Идем специально с внучатой племянницей, чтобы и она помнила. Считаю, что этот праздник нужен нашему будущему поколению, - рассказала жительница Улан-Удэ Нелли.


- Мы идем с портретом дедушки мужа. Он был пулеметчиком, получил ранение на войне. Дожил до 2006 года. С самого начала акции участвуем каждый год, только в пандемию не ходили. Но участвовали в онлайн акции, в Российском музее в электронной книге тоже есть информация о нашем дедушке, - говорит жительница Улан-Удэ Ольга.

По всему маршруту шествия Бессмертный полк сопровождали 400 волонтеров Победы.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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