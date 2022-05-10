Общество 10.05.2022 в 09:52
В Бурятии активисты восстановят сгоревший лес на берегу Байкала
Первые работы начнутся 14-15 мая, присоединиться к ним может любой желающий
Текст: Номер один
В Бурятии впервые на постоянной основе восстановлением сгоревшего леса на особо охраняемых природных территориях займутся волонтеры. В 2022 году региональная общественная организация по защите окружающей среды «Новый лес» разработала программу «Заповедный лес Бурятии». Первым этапом ее реализации станет восстановление уничтоженного леса в заказнике «Прибайкальский» в Прибайкальском районе республики, в 100 км от Улан-Удэ. С 2015 года там выгорело более половины территории (> 37,5 тыс гектаров).
«Сейчас наше основное направление – это особо охраняемые природные территории, так как из-за труднодоступности, дороговизны и юридических особенностей регулярного и комплексного лесовосстановления на этих территориях никогда не проводилось, а вырублено и сожжено громадное количество тайги. Мы первые, кто начнет этим заниматься», - рассказывает председатель БРОО «Новый лес» Роман Шалтагачев.
Заказник «Прибайкальский» находится непосредственно на берегу озера Байкал. Богатая фауна заказника включает и краснокнижных животных, таких как орлан-белохвост, черный аист, речная выдра и др.
«Экосистема заказника напрямую влияет на экосистему Байкала. Лес – ключевой элемент системы. Если на этой территории он исчезнет, вся экосистема вокруг Байкала начнет меняться не в лучшую сторону», - отмечает Роман Шалтагачев.
Первые работы по подготовке почвы для высадки деревьев начнутся 14-15 мая. Помочь в восстановлении сгоревшего леса может каждый житель Бурятии. Главное – это желание и наличие прививки от клещевого энцефалита.
«Сложность в том, что там запрещена любая механизированная обработка, то есть, работать мы будем только вручную. Для начала нам нужно разгрести гарь, разобрать все завалы ранее сгоревших деревьев, подготовить почву. Только после этого мы сможем приступить к посадкам. Нам нужны волонтеры, и чем больше, тем лучше. Присоединяйтесь! Только вместе мы можем подарить чистый воздух и воду следующим поколениям.
Проведение лесовосстановительных работ на территории государственного природного биологического заказника регионального значения «Прибайкальский» согласовано с министерством природных ресурсов Бурятии, Республиканским агентством лесного хозяйства, Восточно-Байкальской природоохранной прокуратурой.
Бурятская региональная общественная организация «Новый лес» создана в 2021 году для восстановления утраченных лесов на территории Республики Бурятия. Подробнее: https://newles.ru/, телеграм-канал «Рупор Новго леса».
Фото: «Новый лес»
«Сейчас наше основное направление – это особо охраняемые природные территории, так как из-за труднодоступности, дороговизны и юридических особенностей регулярного и комплексного лесовосстановления на этих территориях никогда не проводилось, а вырублено и сожжено громадное количество тайги. Мы первые, кто начнет этим заниматься», - рассказывает председатель БРОО «Новый лес» Роман Шалтагачев.
Заказник «Прибайкальский» находится непосредственно на берегу озера Байкал. Богатая фауна заказника включает и краснокнижных животных, таких как орлан-белохвост, черный аист, речная выдра и др.
«Экосистема заказника напрямую влияет на экосистему Байкала. Лес – ключевой элемент системы. Если на этой территории он исчезнет, вся экосистема вокруг Байкала начнет меняться не в лучшую сторону», - отмечает Роман Шалтагачев.
Первые работы по подготовке почвы для высадки деревьев начнутся 14-15 мая. Помочь в восстановлении сгоревшего леса может каждый житель Бурятии. Главное – это желание и наличие прививки от клещевого энцефалита.
«Сложность в том, что там запрещена любая механизированная обработка, то есть, работать мы будем только вручную. Для начала нам нужно разгрести гарь, разобрать все завалы ранее сгоревших деревьев, подготовить почву. Только после этого мы сможем приступить к посадкам. Нам нужны волонтеры, и чем больше, тем лучше. Присоединяйтесь! Только вместе мы можем подарить чистый воздух и воду следующим поколениям.
Проведение лесовосстановительных работ на территории государственного природного биологического заказника регионального значения «Прибайкальский» согласовано с министерством природных ресурсов Бурятии, Республиканским агентством лесного хозяйства, Восточно-Байкальской природоохранной прокуратурой.
Бурятская региональная общественная организация «Новый лес» создана в 2021 году для восстановления утраченных лесов на территории Республики Бурятия. Подробнее: https://newles.ru/, телеграм-канал «Рупор Новго леса».
Фото: «Новый лес»
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