Две студентки из Бурятии вышли в финал конкурса «Флагманы образования»

В финале всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Студенты» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Бурятию представят Алина Швайкина (Бурятский республиканский педагогический колледж) и Дарья Дедюро (Восточно-Сибирский государственный институт культуры), сообщили в оргкомитете конкурса.Они стали победительницами в очном полуфинале. Соревнования среди участников Дальневосточного федерального округа проходили на площадке Дальневосточного федерального университета. Конкурс реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодежи.Участие в полуфинале приняли студенты из разных регионов Дальневосточного федерального округа, которые показали наилучшие результаты на этапе дистанционного тестирования. Среди конкурсантов – студенты бакалавриата и специалитета не младше второго курса, магистранты и аспиранты очной, очно-заочной и заочной форм обучения, а также обучающиеся по педагогическим специальностям в организациях среднего профессионального образования.«Ценность конкурса «Флагманы образования. Студенты» президентской платформы «Россия – страна возможностей» для меня заключается в том, что есть шанс получить новый опыт и знания. Обязательно нужно принимать в нем участие! И дело здесь не только в самом конкурсе и победе, а в атмосфере и людях. Во время и после конкурса у вас появится масса новых знакомых, настрой и вдохновение действовать здесь и сейчас. Самым интересным оказалось третье конкурсное испытание – «Стратегическая игра». Именно здесь удалось увидеть множество интересных идей, был огромный простор для фантазии, и в целом атмосфера была невероятно заряженной, а настроение отличным», – рассказала Алина Швайкина.Дарья Дедюро отметила: «Для меня участие в проекте «Флагманы образования. Студенты» президентской платформы «Россия – страна возможностей» – это личностный рост и возможность найти единомышленников. Нужно не бояться трудностей, перебороть самого себя и обязательно участвовать!»Проект направлен на поиск, развитие и поддержку перспективных студентов вузов и колледжей. Заявки на участие в конкурсе «Флагманы образования. Студенты» подали 26 955 человек из 84 регионов России. Конкурс стартовал 17 ноября 2021 года. В феврале участники проходили дистанционное тестирование, которое включало три блока: функциональная грамотность, общекультурный и предметный тесты.Полуфинальные соревнования включали три блока, составленные в разных форматах и направленные на выявление профессиональных, личностных и лидерских качеств студентов. В течение трех дней конкурсанты прошли испытание «Кейс-турнир», приняли участие в проектном спринте «Школа будущего» и стратегической игре «Педагогический ориентир».Призеры конкурса получат возможность пройти образовательные программы и стажировки во Всероссийских детских центрах «Смена» и «Океан», также им вручат подарки от партнеров соревнований. Лауреатов ждет постпроектное сопровождение. По итогам конкурса будет сформировано сообщество из числа победителей, финалистов и полуфиналистов. Члены сообщества получат возможность поработать с наставниками из числа призеров и экспертов конкурса «Флагманы образования. Школа». Лауреаты проекта также смогут бесплатно отправиться в туристические поездки по России в рамках программы «Больше, чем путешествие».Профессиональный Всероссийский конкурс «Флагманы образования. Студенты» президентской платформы «Россия – стана возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».К присутствующим обратился руководитель отдела реализации проектов в сфере образования АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Богданцев: «Я надеюсь, что каждый из вас нашёл для себя здесь что-то новое. Знания – это возможности – реализовать себя, проявить себя не только в рамках конкурса, но и в рамках дальнейшей работы. Сейчас вы эти знания получаете, кто-то их уже передает следующим поколениям, работает в системе образования, в школе, в дополнительном образовании, в детских лагерях, где вы проходите педагогическую практику. Хочется, чтобы эти знания, которые вы получаете, с такой же теплотой вы передавали другим поколениями. Желаю всем вам реализоваться профессионально и личностно, найти свой путь, свое авторское лицо. Может быть когда-то, среди сегодняшних финалистов кто-нибудь из вас услышит знакомую фамилию, и это будет директор авторской школы, школы нового поколения в системе образования».Фото: «Флагманы образования»