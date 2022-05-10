Глава Бурятии представил монгольской делегации Центр ядерной медицины

Глава Бурятии Алексей Цыденов провел встречу с делегацией из Монголии. С губернатором Селенгинского аймака господином Нацагдоржийн Лхагвадорж и лидерами отраслей региона они обсудили приоритетные направления сотрудничества, сообщили в пресс-службе правительства республики.Основной целью визита гостей стало участие в Параде Победы, выражение уважения к памяти о героях Великой Отечественной войны. В рамках визита представители Монголии посетили новый Центр ядерной медицины в Улан-Удэ.Первый в нашем регионе производственно-медицинский ПЭТ/КТ центре ядерной медицины полного цикла представляет интерес далеко за пределами республики, так как дает широкие возможности обследования.«Мощность центра – 10 000 исследований в год. Это позволит полностью обеспечить диагностикой население Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области. Но и для соседних стран наш центр представляет интерес, так как его возможности обширны. Здесь будут использоваться самые передовые технологии и оборудование. Но самое главное – центр открывает огромные возможности для диагностики и лечения наших людей бесплатно в рамках средств ОМС», - рассказал Алексей Цыденов.Сейчас в центре идут пуско-наладочные работы и тестирование оборудования. Центр способен вывести на новый качественный уровень оказание лечебно-диагностической помощи пациентам с опухолевыми заболеваниями.«Онкологический диагноз до сих пор - сигнал огромной опасности. Однако, рак - не приговор. Благодаря новейшим технологиям ядерной медицины мы можем распознавать патологические изменения внутренних органов на самой ранней стадии заболевания, когда характерная симптоматика практически отсутствует. А это позволяет успешно лечить, продлевать высокое качество долгой жизни», - отметили специалисты центра.Центр ядерной медицины уникален тем, что включает в себя не только диагностический комплекс в составе двух ПЭТ/КТ, но и собственный циклотронно-радиохимический комплекс, который будет синтезировать собственные радиофармпрепараты на основе фтора.Фото: egov-buryatia.ru