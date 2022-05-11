Вдове Героя России Максима Концова передали на хранение краповый берет

Командующий Восточным округом войск национальной гвардии России генерал-полковник Игорь Голлоев передал на хранение вдове Героя России Максима Концова символ мужества, доблести и чести спецназа – краповый берет.- Мы знаем, что Максим Андреевич мечтал заслужить право ношения крапового берета. Добился он этого ценой собственной жизни, выполняя важнейшую государственную задачу по спасению мирных жителей и своих боевых товарищей. Этот символ мужества, доблести и чести навсегда останется в семье как предмет гордости и преданности Отечеству, - отметил командующий Восточным округом Игорь Голлоев.Как сообщили в Росгвардии Бурятии, решение о вручении крапового берета семье погибшего офицера было принято в апреле 2022 года в ходе экстренного заседания совета краповых беретов.Напомним, лейтенант Росгвардии Максим Концов в ходе проведения спецоперации обнаружил противника и вступил в бой. Лично подавив огневую точку, лейтенант Концов обеспечил окружение диверсантов. Несмотря на огнестрельные ранения, он обнаружил и уничтожил вражеского гранатометчика и продолжил руководить подчиненными. Пожертвовав собой, офицер Росгвардии спас боевых товарищей.Указом президента России за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в ходе специальной военной операции, лейтенант Максим Концов был удостоен звания Героя Российской Федерации (посмертно).14 апреля в Улан-Удэ командующий Восточным округом Росгвардии Игорь Голлоев передал на хранение медаль «Золотая Звезда» к званию Героя России, удостоверение к награде и грамоту о присвоении звания вдове, дочерям и родителям лейтенанта Максима Концова.Фото: Росгвардия Бурятии