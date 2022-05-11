Общество 11.05.2022 в 10:20

Спички взрослым не игрушка

Казалось бы, от игр с огнем надо предостерегать детей, ведь повзрослевшие индивиды на вид довольно разумны
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Текст: Номер один
Спички взрослым не игрушка

И догадаться, что некоторые из них могут вести себя как пятилетки, к которым в руки попали спички, бывает непросто. Но на практике… Видя очередного умника, подпалившего траву и чуть не предавшего огню собственное жилище, а то и целую деревню, сотрудники МЧС уже даже не удивляются. И лишь вздыхают: «Опять…».



Давайте взглянем на четырехдневную сводку МЧС – там много любопытного. Начнем с Турунтаево, где некий гражданин, обладая возможностью разводить огонь, но лишенный  способности здраво мыслить, подпалил сухую траву на площади 3500 квадратных метров. Причем горела она на кладбище. Видимо, индивид, возомнив себя инквизитором, решил устроить мертвым ад на земле.

Примерно в том же районе попался еще один «умник», по вине которого загорелась сухая трава в местности Захатай.

Еще одну «лисичку», что взяла спички и отправилась поджигать траву в собственном подворье, поймали в Заиграевском районе. Она чудом не спалила собственный дом. Ну и напоследок  еще один «инквизитор», устроивший пожарище на кладбище площадью два гектара в селе Укыр Еравнинского района.

И ведь с самого детства им твердят: не играй с огнем, спички детям не игрушка. Но, видимо, некоторым и целой жизни мало, чтобы понять очевидные вещи: огонь опасен; с крыши не прыгать; за оголенные провода не хвататься; собачьи какашки – бяка. Как говорится, век живи - век учись. 
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