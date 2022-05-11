Глава Бурятии поздравил ветеранов с Днём Победы

«Про войну он мало вспоминал, но со временем начал немножко рассказывать, как форсировали Днепр, чуть не утонули, как в болотах они лежали целыми днями. Идут в разведку, до утра не вернулись - значит в болоте лежат, чтобы ночь снова наступила. Я сама работала в соцзащите в Советском районе, поэтому я ветеранов в Советском районе всех знала до единого, и дома их всегда навещали. В детстве он учил нас работать, говорил: «Трудиться надо, тогда все будет». И он сам работал, так и поднимали страну», - рассказала дочь ветерана.





В оборонительных боях почти половина 97-ой стрелковой дивизии погибла под стенами столицы. Иннокентий Андреевич в одном из боев получил контузию. После лечения в госпитале во Владимире он вновь встал в строй, снова оказался под Москвой и принял участие в контрнаступлении советских войск, которое стало переломным в Великой Отечественной войне.





После Курской битвы Иннокентий Андреевич стал служить в разведке. Участвовал во многих операциях в расположениях немецких войск. С боями прошел Украину, Беларусь. В Кёнигсберге получил тяжелое ранение. Их разведгруппа на передовой корректировала огонь артиллерии. Но фашисты быстро вычислили их позицию и стали окружать. Тогда разведчики вызвали огонь на себя. Командир и товарищ погибли, а Иннокентия Андреевича раненого вынесли из-под обломков и успели передать в госпиталь, где врачи спасли красноармейцу жизнь. В том бою он лишился глаза.





«День Победы, конечно, очень большой праздник, для нас особенно, у меня папа воевал, раненый пришел с войны и работал. И я потом замуж вышла, Сергей отслужил с 43-го по 52-й год, он был в Балаклаве на Черноморском флоте, был водолазом, шесть месяцев учился на водолаза, а потом работал водолазником. Мы каждый год отмечали День Победы, это особенный день. День Победы – это для нас очень большой праздник», - поделилась супруга ветерана.





После успешного окончания семилетней школы юноша продолжил образование в вечерней школе, которая находилась в Нукутском районе. Затем была учёба в Улан-Удэнском торговокооперативном техникуме и успешное окончание Новосибирского института советской торговли. Взрослеющую молодёжь продолжали призывать в армию и отправлять на фронт. Сергей Баенгуев был призван в 1944 году. Служба проходила на Черноморском флоте. Матрос Сергей Баенгуев закончил школу подводников-водолазов.





9 мая глава Бурятии Алексей Цыденов навестил и поздравил с Днём Победы ветеранов Великой Отечественной войны Иннокентия Княжева и Сергея Баенгуева.И спустя 77 лет Иннокентий Княжев помнит, с каким трепетом собирался на парад Победы в мае 1945 года. Но раны, полученные в бою, не позволили ему встать в строй со своими сослуживцами. Но каждый год этот праздник был по-новому особенным.«Победа была смыслом нашей жизни. Нельзя забыть. Молодежь, любите жизнь. У вас есть всё для этого», - обратился к наследникам Великой Победы Иннокентий Княжев.Глава Бурятии пообщался с большой семьей Иннокентия Андреевича, которая приехала поздравить деда и прадеда с главным праздником.Иннокентий Андреевич родился 30 ноября 1922 года в селе Комсомольск Еравнинского района. В первые месяцы войны молодой Иннокентий обратился в военный комиссариат с просьбой о вступлении в ряды Красной Армии. В октябре его прошение удовлетворили и направили в Улан-Удэ, где формировалась 97-я стрелковая дивизия. Уже в декабре после ускоренных военных курсов новобранцев эшелонами перебросили к Волоколамскому шоссе на окраине Москвы, где они вступили в бой с врагом.Летом 43-го фронтовик оказался в составе своих соединений под Прохоровкой и принял участие в Курской битве. Самые страшные и одновременно яркие воспоминания у него остались с этих дней войны.За мужество и отвагу, проявленные в боях, Иннокентий Княжев награжден Орденом «Красного Знамени», «Отечественной войны II степени», двумя медалями «За отвагу», медалью «За освобождение Белоруссии».После окончания войны в декабре 46-го фронтовик вернулся домой в родное село. С 1947 по 1964 годы Иннокентий Андреевич работал в колхозе в Еравнинском районе. Был награждён медалью «За освоение целинных земель». С 1964 года работал трактористом на Улан-Удэнском ЛВРЗ. На пенсию ушёл в 75 лет.Вместе с супругой Валентиной Ефимовной они воспитали троих детей. У Иннокетия Андреевича четыре внука и семь правнуков.Ветеран Сергей Баенгуев встретил 77-ю годовщину Великой Победы в кругу большой семьи.На войну Сергей Филиппович ушел молодым, сразу после окончания института. Ветеран рассказал, как встречал новость о победе. И уверен, что память о тех годах живет вне времени.«Память остается о тех временах тяжелых. Никакое время не способно отобрать память. Сейчас, говорят, что снова повторяется, и до этих дней дошло это зло. Это плохо. Родину надо сберечь», - сказал Сергей Филиппович.Сергей Баенгуев родился в Качугском районе Иркутской области в 1926 году в многодетной семье.Высокие результаты на флоте показали подводники во время операции по нарушению вражеских коммуникаций, проведенной Черноморским флотом в апреле-мае 1944 года. Борьбу с конвоями они вели в открытом море и у румынских берегов. На первом этапе задачей операции было недопущение усиления группировки противника в Крыму. Второй этап имел целью срыв эвакуации 17-й германской армии с Крымского полуострова.В 1952 году Сергею Филипповичу довелось служить в Крыму, где восстанавливали военные объекты. Был в звании старшины, техником-водолазом II класса.Вернувшись домой после службы, работал в аварийно-спасательном управлении, в отряде подводно-технических работ. В Улан-Удэ работал начальником отдела рабочего снабжения, участвовал в строительстве линии Иркутск – Петровский Завод.За успехи в работе и самоотверженный труд награждён медалью «За строительство БАМа». Также бережно хранит ветеран боевые награды: орден Отечественной войны II степени, медали «За освобождение Севастополя», «За освобождение Одессы», «За победу над Германией» и др.Вместе с супругой они воспитали троих детей, и сегодня о своих дедушке и бабушке заботятся шесть внуков.Фото: пресс-служба правительства Бурятии