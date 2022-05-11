Общество 11.05.2022 в 10:52

Опасные документы

Что делать, если начальник заставляет подписать задним числом документ, за который придется нести ответственность?
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Текст: Номер один
Опасные документы
Отвечает юрист Андрей Кузьмин:

— Это нарушает ваши законные права как сотрудника. Работодатель может потребовать подписать заявления, накладные, акты, которые к сотруднику на деле не имеют никакого отношения и даже являются заведомо ложными. Необходимо помнить, что за подписание таких документов сотрудник будет нести ответственность самостоятельно, особенно если это бухгалтерская документация, налоговые расчеты и т. д. Отвечать придется как материально по административному кодексу, так и по налоговому законодательству и даже согласно уголовным статьям в отдельных случаях. Работодатель не в праве требовать от сотрудника подписывать акты выполненных работ, счет­фактуры или накладные, если работник фактически не проводил приемку данных ценностей и не может достоверно утвердить, что факт хозяйственной деятельности состоялся. То же касается актов и протоколов различных проверок. Если от работодателя поступают соответствующие незаконные требования, необходимо обратиться в трудовую инспекцию или профсоюз, если таковой имеется. Во втором случае работнику должны оказать помощь в дальнейшем обращении в государственные органы. При обращении желательно иметь доказательства: копии соглашений и договоров, записи диктофонов или камер. Но если их нет, обращаться за помощью все равно необходимо.

К работодателю могут быть применены штрафные санкции. В некоторых случаях можно добиться компенсации работнику лично. Это возможно в том случае, если в результате неправомерных действий работодателя испорчена репутация человека как профессионала.
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