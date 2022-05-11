Общество 11.05.2022 в 11:00

Мэр Улан-Удэ воспользовался экологичным подарком школьника

Юный эколог подарил градоначальнику табличку из картона
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Текст: Константин Воронов
Мэр Улан-Удэ воспользовался экологичным подарком школьника
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков воспользовался многоразовой табличкой из картона, которую ему подарил городской школьник, юный эколог по имени Егор во время проведения общегородского субботника на набережной Селенги.

Как сообщили в мэрии, на уборку набережной Егор позвал всех горожан в соцсетях. Уже несколько лет маленький улан-удэнец активно призывает всю страну к защите и сохранению озера Байкал. В прошлом году школьник лично пообщался с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, 7 мая в Улан-Удэ завершился традиционный месячник по санитарной очистке и благоустройству города. Он был продлен на две недели по поручению мэра Игоря Шутенкова в связи с пониженным температурным режимом.

В весеннем месячнике приняло участие более 700 организаций, 45 тысяч жителей. В общегородской субботник 22-23 апреля на уборку вышли 22 структурных подразделений администрации города, 54 республиканских министерств и ведомств, федеральных структур, было собрано 8340 мешков мусора. В этом году в рамках месячника чистоты в городе впервые прошла акция «Город без покрышек»: на мусороперерабатывающий завод для переработки было вывезено 76 тонн автомобильных шин. В последующем переработанные в резиновую крошку покрышки будут использоваться для покрытия на стадионах и спортивных площадках города.

Сегодня на планерке мэра Улан-Удэ Комитет городского хозяйства и администрации районов города отчитались по итогам месячника чистоты.

Фото: мэрия Улан-Удэ

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