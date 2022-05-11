Хабаровскую компанию «кинули» на 130 кг нефрита

Сто тридцать килограммов гранита и около 6 кг кварцита обнаружили сотрудники Улан-Удэнского таможенного поста Бурятской таможни при оформлении экспортной партии нефрита. Этот товар не был внесен в декларацию, в декларацию, сообщили в пресс-службе таможни.Российская компания, зарегистрированная в Хабаровском крае, подала декларацию на Улан-Удэнский таможенный пост Бурятской таможни и поместила под таможенную процедуру «экспорт» 13 042 кг нефрита. По факту полудрагоценного камня оказалось 12 876 кг. Остальное количество было представлено иными породами камней (гранит и кварцит), незаявленными в декларации. Товар должен был в контейнере проследовать по железной дороге до Владивостока, а оттуда морским транспортом в Китай.Как пояснил и.о. начальника Улан-Удэнского таможенного поста Александр Доржиев, усомниться в подлинности «нефрита» позволило наличие в камнях крупных зерен красного калиевого шпата, серого и черного кварца, а также вес отдельных камней. Факт был выявлен в ходе таможенного досмотра товаров и подтвержден экспертом. По словам представителя экспортной компании о наличии в партии нефрита посторонних пород им было неизвестно, поскольку ими по контракту приобретался именно нефрит.В отношении компании-экспортера Улан-Удэнский таможенный пост возбудил дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров по установленной форме). Проводится административное расследование. Незадекларированный товар изъят и помещен в камеру хранения вещественных доказательств Бурятской таможни.Заметим, крайне странный случай «маскировки» дорогим нефритом очень дешевых гранита и кварцита, разумеется, крайне неприятен для экспортера. По сути, это означает, что поставщики нефрита «кинули» его почти на полторы тонны полудрагоценного экспортного камня. Бизнесмен должен быть благодарен таможенниками, вскрывшим обман на российской стороне границы. В Китае таких фокусов не любят.Фото: Бурятская таможня