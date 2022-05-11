Общество 11.05.2022 в 11:34

Родные истерзанной собаками улан-удэнки просят помощи

Лечение девушки по непонятным причинам затягивается
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Текст: Номер один
Родные истерзанной собаками улан-удэнки просят помощи
В соцсетях появилось обращение родственников Татьяна Лоскутниковой, молодой горожанки, едва не погибшей от своры собак зимой 2020 года. Близкие сообщили, что лечение девушки затягивается.

В декабре прошлого года 21-летнюю жительницу бурятской столицы Таню Лоскутникову отправили из московского медицинского центра домой. Близкие сообщили в соцсетях, что это временно.

«Танюшу пока выписали, до конца января дали передышку и время, чтобы побыть в кругу родных и друзей. Операции продолжатся в следующем году, – делились родные Тани в соцсетях. – За год проведена ювелирная хирургическая работа. Не устаем благодарить каждого, кто помогает, лечит тело и душу, сопереживает, думает о здоровье Танечки».

С тех пор прошло уже полгода, но Татьяну в Москву никто не вызывает. Ее близкие очень обеспокоены состоянием девушки.

«Очень сильно затянулось наше ожидание, нет долгожданного сообщения: «Приезжайте в Москву». Проходят дни, недели, месяцы. Татьяна все глубже проваливается в депрессию, боль, тоску, разочарование. Не хочется думать, что процесс реконструкции остановился на полпути», - с горечью пишут родные.

Они попросили о помощи главу Бурятии Алексея Цыденова. В комментариях к посту в соцсетях пояснили, что писали и звонили в медцентр, где девушка проходила лечение, но все время мешали какие-то организационные моменты, «то еще находились причины». «В общем, бьемся об стену, если так можно выразиться. Время идет, ответа нет», – пояснили родные улан-удэнки.

Напомним, Татьяна серьезно пострадала от нападения собачьей стаи в поселке Забайкальском в декабре 2020 года. Едва живую девушку от смерти спасли местные жители, услышав ее крики на улице. Пострадавшую сначала лечили в Республиканской больнице им. Семашко, потом перевели в Москву. Истерзанная собаками девушка не могла самостоятельно есть и передвигаться. Московские медики помогли Татьяне восстановить общее состояние здоровья после нападения, а затем занялись восстановлением ее лица – девушке делали операцию по реконструкции носа, восстанавливали левый глаз, пересаживали кожу.

Фото: с личной страницы Татьяны в соцсетях

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