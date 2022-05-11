Общество 11.05.2022 в 12:50

Прощай, Европа…

Доля тех россиян, кто относится плохо,  выросла за год с 27% до 64%

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Текст: Номер один
Прощай, Европа…
Многочисленные экономические санкции и недружественные заявления европейских политиков в адрес России вызвали ухудшение отношения россиян к странам Евросоюза, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил данные мониторингового исследования об отношении россиян к странам Европейского союза.

В последние годы настрой российских граждан в отношении стран ЕС был достаточно миролюбивым — 55% в 2018 и в 2021 году сообщали, что в целом хорошо относятся к ним. В марте текущего года доля позитивно настроенных сократилась в два раза: только каждый пятый сегодня сообщает, что хорошо относится к странам Евросоюза. А доля тех, кто относится плохо, выросла за год с 27% до 64%.

На фоне повестки «отмены» России и русских за рубежом граждане считают, что негативный настрой в отношениях с европейцами — взаимный: 69% опрошенных сообщили, что, по их мнению, европейцы к россиянам относятся отрицательно (в 2019 г. — 38%). Эмоциональный накал информационной войны повлиял и на усиление крайне негативных точек зрения: в четыре раза по сравнению с 2019 годом выросла доля россиян, уверенных в безусловно негативном отношении к россиянам со стороны жителей Европы (24%).

Среди всеобщего раздора остались и оптимистично настроенные: 18% считают, что европейцы к россиянам по-прежнему настроены положительно. Это значение близко к значениям 15-летней давности: тогда 23% были уверены в положительном отношении европейцев. А вот три года назад, в 2019 году, такого мнения придерживался каждый второй (51%).

На протяжении последних двадцати пяти лет точка зрения о необходимости расширять сотрудничество с Западом была доминирующей — ее поддерживало большинство граждан (1997 г. — 82%, 1999 г. — 84%, 2018 г. — 74%). В текущей ситуации доля сторонников этого курса сократилась (−28п.п. к 2018 г.). Доля поддерживающих сокращение политических, культурных и экономических связей с Западом, напротив, выросла под влиянием обострения отношений: отдаление от стран Запада поддерживают 39% респондентов (+23 п.п., 2018 г. — 16%).

Фото: ВЦИОМ
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