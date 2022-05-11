Общество 11.05.2022 в 12:58

В Бурятии стало меньше бешеных лисиц

Для предотвращения болезни Бурприроднадзор начал вакцинацию животных
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии стало меньше бешеных лисиц
В Бурятии началась весенняя вакцинация лисиц от бешенства. Как сообщили в Бурприроднадзоре, вакцина разработана на основе костной муки, съевшие ее лисицы не заболевают бешенством.

«Мероприятие проводится для ликвидации эпизоотических очагов бешенства, предупреждения распространения болезни среди диких животных, формирования иммунного ответа у диких плотоядных животных к бешенству. Вакцинация проходит в два этапа - весной и осенью», - пояснили в ведомстве.

Планируемый объем вакцины составит более 180 тысяч доз, ее распространят в 13 районах республики и в Улан-Удэ, а так же в береговой зоне Селенги и степных ландшафтах, свойственных для обитания лисиц в Кабанском районе.

«Вакцинация показывает свою эффективность. По данным Управления ветеринарии РБ за последний год положительных случаев бешенства лисиц не зафиксировано. Результаты работ будут контролировать научно-исследовательские центры для эффективности вакцинации», - отмечают в Бурприроднадзоре.

В ведомстве отмечают, что вакцинировать диких животных рекомендуется на протяжении не менее 6 лет для формирования у них иммунного ответа к бешенству.

Фото: pixabay.com
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