В Бурятии стало меньше бешеных лисиц

В Бурятии началась весенняя вакцинация лисиц от бешенства. Как сообщили в Бурприроднадзоре, вакцина разработана на основе костной муки, съевшие ее лисицы не заболевают бешенством.«Мероприятие проводится для ликвидации эпизоотических очагов бешенства, предупреждения распространения болезни среди диких животных, формирования иммунного ответа у диких плотоядных животных к бешенству. Вакцинация проходит в два этапа - весной и осенью», - пояснили в ведомстве.Планируемый объем вакцины составит более 180 тысяч доз, ее распространят в 13 районах республики и в Улан-Удэ, а так же в береговой зоне Селенги и степных ландшафтах, свойственных для обитания лисиц в Кабанском районе.«Вакцинация показывает свою эффективность. По данным Управления ветеринарии РБ за последний год положительных случаев бешенства лисиц не зафиксировано. Результаты работ будут контролировать научно-исследовательские центры для эффективности вакцинации», - отмечают в Бурприроднадзоре.В ведомстве отмечают, что вакцинировать диких животных рекомендуется на протяжении не менее 6 лет для формирования у них иммунного ответа к бешенству.Фото: pixabay.com