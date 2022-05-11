Общество 11.05.2022 в 13:41

В Байкал выпущено 10 млн личнок омуля

Прорабатывается вопрос о разрешении любительского лова эндемика летом с лодок
A- A+
Текст: Номер один
В Байкал выпущено 10 млн личнок омуля
Байкальский филиал «Главрыбвод» в праздники выпустил в естественную среду обитания в приток Байкала Большая речка (Кабанский район)  10 млн личинок байкальского омуля. Это стало возможным благодаря государственной программе по восстановлению водных биологических ресурсов. Программа по воспроизводству самой ценной промысловой рыбы Байкала 2021- 2022 года выполнена, сообщили в минсельхозе Бурятии.

Как отмечают специалисты  «Главрыбвода» каждая личинка омуля сейчас весит около 7 миллиграммов. Чтобы вырасти до такого состояния, ей потребовалось 9 месяцев. Личинка была подрощена на Селенгинском экспериментальном заводе, поскольку на Большереченском рыбоводном заводе сейчас идет реконструкция.

«Мы выпустили в акваторию озера Байкал 10 млн личинок омуля. Это еще один весомый шаг в восстановлении популяции байкальского омуля. Всего в этом году, учитывая и искусственное и естественное воспроизводство, будет получено 1,5 млрд личинок. Если мы не будем сбавлять темпы, то через несколько лет на Байкале снова будет возможен промышленный лов омуля. А пока мы прорабатываем вопрос о разрешении любительского лова в летний период с лодок. Для этого подготовлены соответствующие документы и научное обоснование, весь пакет документов сейчас на рассмотрении в Росрыболовстве. В качестве предложения мы указали три района: Северо-Байкальский, Баргузинский, Прибайкальский, где определены рыболовные участки. В каждом районе, на каждом рыболовном участке будут определены свои периоды лова, и каждый период будет оставлять две недели», - рассказывает Галсан Дареев, министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии.

«Мы объединяем всех и делаем все, для того чтобы сохранить и приумножить численность омуля в Байкале. Всего в этом году мы будем выпускать 350 млн личинок омуля. Поставленную перед нами задачу мы выполнили!»,  - говорит начальник Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Леонид Михайлик.

Напомним, восстановлением численности байкальского омуля в Бурятии занимается ряд организаций: воспроизводством занимается Байкальский филиал ФГБУ «Главрыбвод», помимо омуля, на раборазводных заводах выращивают личинок хариуса, сазана и осетра. Защита водных биологических ресурсов -  прерогатива Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Научное сопровождение мероприятий по рыбохозяйственной деятельности ведет  Байкальский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Минсельхозпрод Бурятии занимается общей координацией этой деятельности.

Фото: минсельхозпрод Бурятии

Теги
экология омуль Байкал

Все новости

В Бурятии произошел пожар в санатории
11.05.2022 в 14:11
В Байкал выпущено 10 млн личнок омуля
11.05.2022 в 13:41
Конфликты в семье: закаливают или разрушают?
11.05.2022 в 13:07
В Бурятии стало меньше бешеных лисиц
11.05.2022 в 12:58
Прощай, Европа…
11.05.2022 в 12:50
В Бурятии пройдет российско-монгольский форум
11.05.2022 в 11:49
Родные истерзанной собаками улан-удэнки просят помощи
11.05.2022 в 11:34
В Бурятии заблудившийся сборщик дикоросов несколько дней блуждал в лесу
11.05.2022 в 11:28
В Улан-Удэ грабители напали на прохожего
11.05.2022 в 11:17
Хабаровскую компанию «кинули» на 130 кг нефрита
11.05.2022 в 11:01
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 мая

Читайте также
Конфликты в семье: закаливают или разрушают?
15 мая – Международный день семьи
11.05.2022 в 13:07
В Бурятии стало меньше бешеных лисиц
Для предотвращения болезни Бурприроднадзор начал вакцинацию животных
11.05.2022 в 12:58
Прощай, Европа…
Доля тех россиян, кто относится плохо,  выросла за год с 27% до 64%

11.05.2022 в 12:50
Родные истерзанной собаками улан-удэнки просят помощи
Лечение девушки по непонятным причинам затягивается
11.05.2022 в 11:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru