В Байкал выпущено 10 млн личнок омуля

Байкальский филиал «Главрыбвод» в праздники выпустил в естественную среду обитания в приток Байкала Большая речка (Кабанский район) 10 млн личинок байкальского омуля. Это стало возможным благодаря государственной программе по восстановлению водных биологических ресурсов. Программа по воспроизводству самой ценной промысловой рыбы Байкала 2021- 2022 года выполнена, сообщили в минсельхозе Бурятии.Как отмечают специалисты «Главрыбвода» каждая личинка омуля сейчас весит около 7 миллиграммов. Чтобы вырасти до такого состояния, ей потребовалось 9 месяцев. Личинка была подрощена на Селенгинском экспериментальном заводе, поскольку на Большереченском рыбоводном заводе сейчас идет реконструкция.«Мы выпустили в акваторию озера Байкал 10 млн личинок омуля. Это еще один весомый шаг в восстановлении популяции байкальского омуля. Всего в этом году, учитывая и искусственное и естественное воспроизводство, будет получено 1,5 млрд личинок. Если мы не будем сбавлять темпы, то через несколько лет на Байкале снова будет возможен промышленный лов омуля. А пока мы прорабатываем вопрос о разрешении любительского лова в летний период с лодок. Для этого подготовлены соответствующие документы и научное обоснование, весь пакет документов сейчас на рассмотрении в Росрыболовстве. В качестве предложения мы указали три района: Северо-Байкальский, Баргузинский, Прибайкальский, где определены рыболовные участки. В каждом районе, на каждом рыболовном участке будут определены свои периоды лова, и каждый период будет оставлять две недели», - рассказывает Галсан Дареев, министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии.«Мы объединяем всех и делаем все, для того чтобы сохранить и приумножить численность омуля в Байкале. Всего в этом году мы будем выпускать 350 млн личинок омуля. Поставленную перед нами задачу мы выполнили!», - говорит начальник Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Леонид Михайлик.Напомним, восстановлением численности байкальского омуля в Бурятии занимается ряд организаций: воспроизводством занимается Байкальский филиал ФГБУ «Главрыбвод», помимо омуля, на раборазводных заводах выращивают личинок хариуса, сазана и осетра. Защита водных биологических ресурсов - прерогатива Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Научное сопровождение мероприятий по рыбохозяйственной деятельности ведет Байкальский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Минсельхозпрод Бурятии занимается общей координацией этой деятельности.Фото: минсельхозпрод Бурятии