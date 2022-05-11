Мэр Улан-Удэ поручил рабочей группе контролировать ремонт дорог

В столице Бурятии стартовала дорожная кампания – ремонт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» идет на четырех участках дорог: по улице Олега Кошевого, по пр. Строителей, по улице Строителей и Маяковского. Как и в прошлые годы, за работой подрядчиков проследит рабочая группа по контролю качества дорожных работ, которую возглавит председатель горсовета Улан-Удэ Чимит Бальжинимаев.- Работа стартовала по дорогам. Чимит Валерьевич, я прошу возобновить нашу совместную работу, которую мы проводили в прошлом и позапрошлом году. Работа уже принесла результаты, таких нареканий, как раньше, нет. Давайте продолжим контроль на дорогах, - сказал сегодня на планерном совещании мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.На протяжении всего строительного сезона рабочая группа будет проводить тщательные проверки - выявленные замечания и недостатки подрядчики обязаны будут исправить. Напомним, гарантийный срок составляет пять лет.Кроме того, администрация города заключила соглашение с подрядными организациями, согласно которому вся ответственность за содержание дорог, ремонтируемых по нацпроекту, возлагается на подрядчиков до окончания ремонта и сдачи объекта.Всего дорожники в этом году приведут в нормативное состояние 29 участков общей протяженностью 30 км во всех районах города в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».Фото: мэрия Улан-Удэ