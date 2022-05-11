В Улан-Удэ травмированный работник взыскал компенсацию с «Бурятхлебпрома»

С претензиями к «Бурятхлебпрому» в суд обратился фасовщик. Мужчина решил почистить от теста универсальную делительно-закаточную машину для бараночных изделий. Машина очищается скребком, но работник решил это сделать пальцем, за что и поплатился.На предприятии мужчина трудился укладчиком-упаковщиком (фасовщиком), работал на универсальной делительно-закаточной машине. Около двух часов ночи тестовод загрузила тесто в воронку машины и встала за лист с тестовыми заготовками. Через некоторое время машина начала выдавать некачественные заготовки. Для наладки машины позвали дежурного слесаря. Он предупредил тестовода и укладчика-упаковщика о предстоящей регулировке, однако не вывесил предупредительный плакат, что стало нарушением инструкции по охране труда.- Во время наладки слесарь находился за щитом управления, защитный передний кожух был откинут для контроля процесса наладки. В это время стоявший рядом укладчик-упаковщик решил пальцем убрать остатки теста с раскатывающего стакана, но каретка начала движение и защемила палец. Истец в травмпункте сообщил, что получил травму дома. После осмотра был направлен к врачу по месту жительства для оформления больничного листа. Дома, посоветовавшись с женой, он решил оформить производственную травму, - сообщается в решении суда.Обращаясь с иском к «Бурятхлебпрому», мужчина просил суд взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.Сообщается, что мужчина был ознакомлен с правилами охраны труда на рабочем месте, проходил вводные, первичные и повторные инструктажи, однако полученные знания не остановили его от необдуманного поступка – не совать пальцы, куда не положено. Результатом стала ампутация ногтевой фаланги второго пальца левой кисти.- Ссылка истца на то, что слесарь не вывесил плакат об осмотре оборудования, не служит основанием того, что истец не знал о наладке. Напротив, видя и зная, что слесарь ремонтирует оборудование, фасовщик, нарушая правила охраны труда и техники безопасности, решил пальцем почистить машину. Таким образом, в причинении вреда имеется и вина истца. Согласно медицинским заключениям, травма у истца была легкая, закончилась быстрым выздоровлением, последствий травмы истцом не заявлено, - сообщается в материалах дела.Вместе с тем, суд признает вину предприятия и указывает на неудовлетворительную организацию производства работ - электрослесарь обязан был вывесить предупредительный плакат при осмотре внутренних частей оборудования.- С учетом степени и характера физических и нравственных страданий истца, а также обстоятельств получения травмы суд считает возможным удовлетворить заявленные требования частично, взыскав с ответчика АО «Бурятхлебпром» в пользу фасовщика компенсацию морального вреда в размере 70 000 рублей, что, по мнению суда, является разумным и справедливым, - сообщается в решении суда.Фото: pixabay.com