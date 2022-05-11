Общество 11.05.2022 в 15:57
В Бурятии жители встали на сторону учителей
Для борьбы со школьным хамством родители предлагают установить в классах видеокамеры
Текст: Номер один
Напомним, в одном из прошлых выпусков газеты «Номер один» мы писали о том, что в Бурятии разрастается эпидемия школьного хамства. Стычки учителей с детьми все чаще заканчиваются скандалами и драками. Статью нашего издания перепечатали популярные паблики в соцсетях, после чего люди в комментариях высказали свою позицию по данному вопросу.
Большинство комментаторов вступились за незаслуженно, по их мнению, обиженных учителей:
- Надо запретить на уроках все телефоны, гаджеты! Во что превратили школу? Там должны детей учить, давать знания, а не воевать с невоспитанными детьми. Раньше сразу вызывали родителей. Жалко учителей.
- Во всём виноваты родители и никто иной.
- Молодым родителям и их детям все всё должны. В группах иногда читаешь сообщения молодых, ужас, ошибка на ошибке, недовольство, маты .Если учителей не защищать и не ставить на место хамов через 2 года некому будет работать в школах и детсадах.
Также в комментариях прозвучало предложение о том, чтобы во избежание недоразумений или спорных ситуаций нужно оснастить классы видеокамерами:
- Пусть учителя тоже снимают, вызывают директора, полицию. Пусть потом дитятко ставят на учет в ПДН. Классы оснастить видеокамерами по возможности. Иначе конфликты могут зайти далеко. Тех учеников, которые беспредельничают, размещают видео в интернете, гнать из школы поганой метлой, пусть дома обучаются. Нечего с ними сюсюкаться ... Или для таких детей школа должна быть платной! Не хотят нормально учиться, пусть платят родители.
- Родителей надо привлекать к ответственности. Вседозволенность наших детей переходит все границы. Родители избалуют их, сами не справляются, а потом во всем винят школу.
- С родителей надо начинать слишком много прав у детей. Пока они учатся, у них есть только право получать знания и обязанности выполнять задания! Совсем распустили с этими вашими организациями по правам ребёнка, вот они и обнаглели.
- А ведь учителя, действительно, могут начать массово уходить из школ. Давно пора начать настоящую переориентацию в школьном вопросе. Это касается как самого педагогического состава школ, так и работы с родительской общественностью.
- Родители! Очнитесь уже! В старости и вас ваши дети не будут уважать! Учитель должен быть в почёте! – призывают жители республики в пабликах В Контакте.
Большинство комментаторов вступились за незаслуженно, по их мнению, обиженных учителей:
- Надо запретить на уроках все телефоны, гаджеты! Во что превратили школу? Там должны детей учить, давать знания, а не воевать с невоспитанными детьми. Раньше сразу вызывали родителей. Жалко учителей.
- Во всём виноваты родители и никто иной.
- Молодым родителям и их детям все всё должны. В группах иногда читаешь сообщения молодых, ужас, ошибка на ошибке, недовольство, маты .Если учителей не защищать и не ставить на место хамов через 2 года некому будет работать в школах и детсадах.
Также в комментариях прозвучало предложение о том, чтобы во избежание недоразумений или спорных ситуаций нужно оснастить классы видеокамерами:
- Пусть учителя тоже снимают, вызывают директора, полицию. Пусть потом дитятко ставят на учет в ПДН. Классы оснастить видеокамерами по возможности. Иначе конфликты могут зайти далеко. Тех учеников, которые беспредельничают, размещают видео в интернете, гнать из школы поганой метлой, пусть дома обучаются. Нечего с ними сюсюкаться ... Или для таких детей школа должна быть платной! Не хотят нормально учиться, пусть платят родители.
- Родителей надо привлекать к ответственности. Вседозволенность наших детей переходит все границы. Родители избалуют их, сами не справляются, а потом во всем винят школу.
- С родителей надо начинать слишком много прав у детей. Пока они учатся, у них есть только право получать знания и обязанности выполнять задания! Совсем распустили с этими вашими организациями по правам ребёнка, вот они и обнаглели.
- А ведь учителя, действительно, могут начать массово уходить из школ. Давно пора начать настоящую переориентацию в школьном вопросе. Это касается как самого педагогического состава школ, так и работы с родительской общественностью.
- Родители! Очнитесь уже! В старости и вас ваши дети не будут уважать! Учитель должен быть в почёте! – призывают жители республики в пабликах В Контакте.
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