Общество 11.05.2022 в 16:41

Чем дольше праздники, тем больше ДТП

В праздники в Бурятии произошло 65 ДТП, включая 10 аварий; 12 человек ранены
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Текст: Номер один
Чем дольше праздники, тем больше ДТП
В Бурятии с 7 по 10 мая на дорогах республики произошло 65 дорожно-транспортных происшествий с механическими повреждениями, в том числе 10 дорожных аварий, в результате которых ранены 12 человек, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

За четыре праздничных дня сотрудники ГИБДД  выявили 1560 нарушений ПДД. Задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 90 водителей с признаками опьянения, а 58 из них привлечены к административной ответственности, 18 водителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 14 нарушителей задержаны за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в течение года.

Фото: pixabay.com
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ЗУРХАЙ
с 11 по 17 мая

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