Чем дольше праздники, тем больше ДТП

В Бурятии с 7 по 10 мая на дорогах республики произошло 65 дорожно-транспортных происшествий с механическими повреждениями, в том числе 10 дорожных аварий, в результате которых ранены 12 человек, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.За четыре праздничных дня сотрудники ГИБДД выявили 1560 нарушений ПДД. Задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 90 водителей с признаками опьянения, а 58 из них привлечены к административной ответственности, 18 водителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 14 нарушителей задержаны за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в течение года.Фото: pixabay.com