Общество 11.05.2022 в 18:51

В Улан-Удэ рыбак спас из холодной реки парализованного старого пса

Не исключено, что таким образом хозяева пытались избавиться от несчастной больной собаки (видео)
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Текст: Эржена Мансорунова
В Улан-Удэ рыбак спас из холодной реки парализованного старого пса

Накануне семья улан-удэнцев отправилась рыбачить на Богородский остров. Но вместо рыбы местный житель вместе с ребенком выловили из холодной воды старого дворового пса. Тяжелую историю рассказали в своих социальных сетях волонтеры местного благотворительного фонда «Собака счастья», которым тут же позвонили спасители собаки. К посту приложили видеоролик, на котором видно, что больного старого дворнягу рыбаки погрузили в багажник машины.



«Пес лежал в реке. Достали – а задние ноги не двигаются. Везем в "Айболит"», 

 - рассказывает улан-удэнец.
Как сообщили активисты, неравнодушные улан-удэнцы, спасшие бедолагу, отвезли пса в клинику и помогли деньгами. Бедняжке очень повезло, что люди не прошли мимо. Но улан-удэнцы не в силах сами курировать его лечение – в семье пятеро детей, а медицинские процедуры, увы, не бесплатные. Поэтому за судьбу несчастного пса взялись волонтеры.

«39кг несчастья были доставлены из реки в Айболит. Ребята выловили, подняли по крутому берегу, погрузили в машину и принесли собаку в клинику. Мы назвали его Нил - грустный, старенький пёс. Он не может сам справлять нужду. Врачи слили 1,2 литра мочи. Это нереально много даже для человека», 

- отмечают волонтеры фонда «Собака счастья».
И на удивление, в клинике на рентгене у пса обнаружили чип – то есть, раньше пес был домашний. Очень не хочется верить, что таким жестоким образом прежние хозяева пытались избавиться от парализованной собаки.

 «Хозяева поняли, что пёс не ходит, и решили его утопить? А как неходячий пёс оказался в реке? Мы ещё будем выяснять это»,

 - задаются вопросом волонтеры.

 Накануне Нил был на приеме у ортопеда-травматолога. Выяснилось, что у него запущенный артроз, но в целом песика можно вылечить.

 «Честно, мы боялись худшего, а это можно вылечить. Нилу нужно получить медицинскую помощь, курс противовоспалительных препараторов, и дальше мы можем надеяться на поправку», - пишут волонтеры.

Отметим, жестокость по отношению к животным, к сожалению, не редкость для нашей республики. Как ранее писал "Номер один", в прошлом году в Улан-Удэ неизвестные выбросили слепых щенков в завязанном пакете. 

 Сейчас для собаки ищут передержку, а также необходимо собрать средства для его лечения и покупки лекарств. Будет чудом, если для пострадавшего найдется новый хозяин. Для помощи Нику можно воспользоваться реквизитами фонда «Собака счастья»

 МИР для сборов: 2202 2032 5608 4080 Екатерина Павловна К.

Система быстрых платежей и номер Киви кошелька: 89025310108
Яндекс деньги: 4100116878904434

 Расчётный счёт: 40701810809160000010
ИНН: 0326591662
КПП: 032601001
ОГРH: 1210300001515
Банк: БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ М8601 ПАО СБЕРБАНК
БИК: 048142604
Кор. счёт: 30101810400000000604
*Если у вас есть сбербанк-онлайн, для перевода на р/с просто введите в поиске «Собака счастья»

 фото: скриншот из видео
видео от фонда "Собака счастья"



Теги
животные жестокое обращение с животными благотворительность

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