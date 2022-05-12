Общество 12.05.2022 в 09:39

Современная школа должна давать знания, считают более 80% россиян

Новации школьного патриотизма - флаг, гимн, история с 1-го класса – также воспринимаются, но более сдержанно
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Текст: Номер один
Современная школа должна давать знания, считают более 80% россиян
Современная школа должна в первую очередь давать знания — считают 83% россиян. Почти три четверти граждан ждут от нее организации досуга детей и обеспечения доступа к спортивным секциям, библиотеке, внеклассным кружкам (72%), сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил данные исследования об отношении россиян к потенциальным нововведениям в российских школах.

А 59% опрошенных россиян поддержали инициативу начинать учебную неделю с поднятия флага и исполнения гимна. Идея преподавать историю в школе начиная с 1-го класса находит меньше понимания.

Важность воспитании в учениках моральных качеств назвали 69%, обеспечение их учебниками и учебными материалами — 68%. В том, что школа должна участвовать в патриотическом воспитании молодежи, уверены 67%. Также школа должна побуждать детей к самостоятельному поиску новых знаний (66%) и эффективно организовывать работу учителей (63%). Чуть реже россияне отмечают важность попечительской и аттестационной функций школы — помощь детям из «проблемных» семей назвали 59%, оценку итогового уровня знаний у школьников — 58%.

Россиянам предложили оценить несколько обсуждаемых в настоящее время новаций школьного учебного процесса: исполнение гимна и поднятие флага в начале учебной недели, проведение уроков, освещающих события специальной военной операции России на Украине, введение исторического просвещения с первого класса — сейчас историю начинают изучать только в пятом. Однозначной позиции по этим вопросам в российском обществе на данный момент нет.

Больше всего поддержки и нейтрального отношения получила инициатива по поднятию флага и исполнению гимна перед учебной неделей: 59% относятся к ней положительно, 24% — отрицательно, еще 13% — безразлично.

Чуть меньше граждан положительно относятся к урокам, посвященным событиям специальной военной операции России на Украине, — 51%, 37% относятся отрицательно, 5% безразлично.

В мнении граждан относительно инициативы проведения уроков истории с первого класса преобладают с небольшим отрывом отрицательные оценки: их дали 49% против 42% положительных, безразличными остались 6%.

Россияне, имеющие несовершеннолетних детей и внуков, чаще высказываются положительно об обсуждаемых новациях, чем те, у кого детей и внуков этого возраста нет. Положительно относятся к патриотическому старту школьной недели 65% тех, у кого есть дети до 18 лет, и 51% тех, у кого их нет. Уроки СВО поддержали 56% родителей несовершеннолетних и 46% россиян, у которых детей такого возраста нет. Отрицательно об уроках истории с первого класса чаще высказывались те, у кого нет детей до 18 лет, — 53%. Среди родителей настоящих и будущих школьников мнение об этой инициативе разделилось поровну: по 46% отрицательных и положительных оценок.

Фото: pixabay.com
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