Общество 12.05.2022 в 10:35

Пять семей представят Бурятию в финале всероссийского конкурса «Семья года»

Всероссийский конкурс проводится в рамках реализации Концепции государственной семейной политики с 2019 года
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Пять семей представят Бурятию в финале всероссийского конкурса «Семья года»
Пять семей из Бурятии выступят на заключительном этапе всероссийского конкурса «Семья года – 2022». Они стали победителями регионального этапа среди 39 претендентов из 16 районов, сообщили в пресс-службе правительства республики.

В Бурятии региональный этап конкурса проводился в два тура. В этом году отборочный тур на районном уровне прошел с 21 марта по 22 апреля, а с 25 апреля по 6 мая   - финальный тур на республиканском уровне.

В итоге победителями признаны семья Плехановых из Хоринского района в номинации «Золотая семья России»; семья Шобоевых из Тункинского района в номинации «Семья – хранитель традиций»; семья Марзаевых из Окинского района в номинации «Многодетная семья»; семья Цыбиковых из Закаменского района в номинации «Молодая семья»; семья Лубсановых из Джидинского района в номинации «Сельская семья».

«Эти достойные семьи представят Бурятию на федеральном этапе конкурса «Семья года», - отметила первый заместитель министра социальной защиты населения Бурятии Анастасия Меринова. - Любовь и доброта, взаимопонимание и поддержка отличают лучшие семьи нашей республики».

Чествование семей - победителей регионального этапа конкурса «Семья года-2022» состоится сегодня, 12 мая, в столице Бурятии. Все семьи – победители регионального этапа будут награждены дипломами и ценными призами, а также представят Бурятию на всероссийском этапе конкурса «Семья года».

Отметим, всероссийский конкурс «Семья года» проводится в рамках реализации Концепции государственной семейной политики с 2019 года. Его основная цель – пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.

Фото: pixabay.com

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