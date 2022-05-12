Общество 12.05.2022 в 11:21
Завершился демонтаж «Гостиных рядов» в Улан-Удэ
Общественные пространства обретут новый вид за счет средств федеральной программы
В этом году улан-удэнский сквер «Зодчий» и «Гостиные ряды» обретут новый вид за счет средств федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
Именно эти общественные территории в прошлом году были выбраны улан-удэнцами для благоустройства по итогам всероссийского голосования. Первое место занял сквер «Зодчий», за который проголосовало более 21 тысячи человек. На втором месте территория, прилегающая к Гостиным рядам (17 тысяч голосов).
Около 30 млн. рублей – сумма контракта по каждому объекту, а до завершения строительства осталось меньше полугода. Сейчас по обеим территориям практически завершены демонтажные работы, следующий шаг – укладка сетей и дорожного покрытия.
«Зодчий» и «Гостиные ряды» опередили бульвар «Сиреневый» и сквер «Яблоневый» в первоочередности на реализацию. Однако претенденты на благоустройство в этом году вновь участвуют в голосовании.
«Уже сейчас улан-удэнцы могут выбрать понравившийся дизайн-проект обновления «Яблоневого» и «Сиреневого на сайте 03.gorodsreda.ru», – подчеркнула руководитель Центра компетенций во вопросам городской среды Ирина Ахандаева.
Успевайте отдать свой голос до 30 мая.
Именно эти общественные территории в прошлом году были выбраны улан-удэнцами для благоустройства по итогам всероссийского голосования. Первое место занял сквер «Зодчий», за который проголосовало более 21 тысячи человек. На втором месте территория, прилегающая к Гостиным рядам (17 тысяч голосов).
Около 30 млн. рублей – сумма контракта по каждому объекту, а до завершения строительства осталось меньше полугода. Сейчас по обеим территориям практически завершены демонтажные работы, следующий шаг – укладка сетей и дорожного покрытия.
«Зодчий» и «Гостиные ряды» опередили бульвар «Сиреневый» и сквер «Яблоневый» в первоочередности на реализацию. Однако претенденты на благоустройство в этом году вновь участвуют в голосовании.
«Уже сейчас улан-удэнцы могут выбрать понравившийся дизайн-проект обновления «Яблоневого» и «Сиреневого на сайте 03.gorodsreda.ru», – подчеркнула руководитель Центра компетенций во вопросам городской среды Ирина Ахандаева.
Успевайте отдать свой голос до 30 мая.
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