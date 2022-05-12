Завершился демонтаж «Гостиных рядов» в Улан-Удэ

В этом году улан-удэнский сквер «Зодчий» и «Гостиные ряды» обретут новый вид за счет средств федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».Именно эти общественные территории в прошлом году были выбраны улан-удэнцами для благоустройства по итогам всероссийского голосования. Первое место занял сквер «Зодчий», за который проголосовало более 21 тысячи человек. На втором месте территория, прилегающая к Гостиным рядам (17 тысяч голосов).Около 30 млн. рублей – сумма контракта по каждому объекту, а до завершения строительства осталось меньше полугода. Сейчас по обеим территориям практически завершены демонтажные работы, следующий шаг – укладка сетей и дорожного покрытия.«Зодчий» и «Гостиные ряды» опередили бульвар «Сиреневый» и сквер «Яблоневый» в первоочередности на реализацию. Однако претенденты на благоустройство в этом году вновь участвуют в голосовании.«Уже сейчас улан-удэнцы могут выбрать понравившийся дизайн-проект обновления «Яблоневого» и «Сиреневого на сайте 03.gorodsreda.ru», – подчеркнула руководитель Центра компетенций во вопросам городской среды Ирина Ахандаева.Успевайте отдать свой голос до 30 мая.