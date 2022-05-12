Общество 12.05.2022 в 11:26
В Улан-Удэ возобновили голосование по благоустройству общественных территорий
Оно стартовало 15 апреля, однако вскоре было приостановлено на всей территории России из-за системного сбоя
Голосование по благоустройству общественных территорий стартовало 15 апреля, однако вскоре было приостановлено на всей территории России из-за системного сбоя. Накануне голосование вновь возобновили. Каждый житель России, в том числе и Бурятии, может зайти на платформу 03.gorodsreda.ru и выбрать объект для благоустройства. До окончания голосования осталось чуть больше двух недель.
На голосование вынесены как объекты благоустройства, так и дизайн-проекты общественных пространств, которые были отобраны ранее. Всего таких территорий в Бурятии 155. И голосует каждый россиянин старше 14 лет.
Голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» и продлится до 30 мая. Помощь в проведении голосования оказывают волонтеры. Они работают в МФЦ и в торговых центрах.
Напомним, с 2017 года в Бурятию было привлечено более 1 млрд рублей на благоустройство дворовых и общественных территорий. Минстрой Бурятии и Центр компетенций по вопросам городской среды курируют реализацию программы «Формирование комфортной городской среды».
На голосование вынесены как объекты благоустройства, так и дизайн-проекты общественных пространств, которые были отобраны ранее. Всего таких территорий в Бурятии 155. И голосует каждый россиянин старше 14 лет.
«Переходите на сайт, выполните вход через платформу «Госуслуги. Решаем вместе», выберите свое муниципальное образование и территорию, за которую считаете нужным отдать свой голос. Ведь именно вы решаете, какая территория приобретет новый вид уже в следующем году»- подчеркнул министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.
Голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» и продлится до 30 мая. Помощь в проведении голосования оказывают волонтеры. Они работают в МФЦ и в торговых центрах.
Напомним, с 2017 года в Бурятию было привлечено более 1 млрд рублей на благоустройство дворовых и общественных территорий. Минстрой Бурятии и Центр компетенций по вопросам городской среды курируют реализацию программы «Формирование комфортной городской среды».
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