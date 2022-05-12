В Улан-Удэ возобновили голосование по благоустройству общественных территорий

«Переходите на сайт, выполните вход через платформу «Госуслуги. Решаем вместе», выберите свое муниципальное образование и территорию, за которую считаете нужным отдать свой голос. Ведь именно вы решаете, какая территория приобретет новый вид уже в следующем году»

- подчеркнул министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.