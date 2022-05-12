В Улан-Удэ для собаки в депрессии ищут человека, который должен будет гладить ее

В местной группе в социальных сетях появился необычный призыв от волонтеров из благотворительного фонда «Собака счастья». Активисты рассказали трогательную историю пса алабая по кличке Зевс. Пес попал под кураторство неравнодушных улан-удэнцев после того, как его пытался усыпить прежний владелец.







«Недавно в Альфавет пришел мужчина с щенком алабая. Пришел и сказал: «Мне он не нужен, усыпляйте». Уже потом мы выяснили, что Зевс при малейшем взмахе руки падает на пол и пытается спрятаться. Нет никаких сомнений в том, что его избивали»,

- рассказывают в фонде «Собака счастья».



При этом, о собаке сказано следующее: «Зевс - щеночек, у которого есть все шансы на выздоровление. Но нет самого главного - желания жить».

Далее волонтеры рассказывают, что собака по-настоящему захандрила – она отказывается от еды, кости торчат, а «в глазах – полное безразличие».

«Диагноз - энтерит. Зевс истощен - физически и морально. Мы искренне верим, нет, мы знаем - настрой и желание жить также важны, как и медицинская помощь. Без стремления шансов нет никаких»,

- отмечают улан-удэнцы.



Деньги на лечение собаки не требуются. Однако, пока улан-удэнцы ухаживали за щенком, они заметили, что когда к нему подошла одна из волонтеров и долго гладила, разговаривая с ним, Зевс оживился и согласился поесть.

«Он сначала осторожничал, а потом согласился покушать кашку с её руки. И прямо, знаете... Взгляд у него поменялся на секунду. Для Зевса нашелся куратор и мы не собираем на него деньги, но ищем кое-что другое. Ищем человека, который мог бы каждый день приезжать в Альфавет и проводить с ним время. Гулять, гладить, разговаривать. Если сейчас мы не спасем его сердце - потеряем всё»,

- отмечают волонтеры фонда «Собака счастья».



Для того, чтобы поддержать Зевса, вы можете обратиться в группу благотворительного фонда "Собака счастья" по ссылке.





фото: скриншот из видео