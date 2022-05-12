13 мая в Улан-Удэ пройдет массовая проверка водителей, предупредили в Госавтоинспекции.«На улицах города будут выставлены дополнительные экипажи ДПС. Особое внимание автоинспекторы уделят водителям, управляющим транспортными средствами в состоянии опьянения», - предупредили в ГИБДД Бурятии.Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения является одним из грубейших нарушений ПДД, которое может привести к тяжелым последствиям. Граждане, располагающие информацией о пьяных водителях, могут сообщить о данных фактах в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам 29-29-99, 29-29-02 или 020. По данным обращениям незамедлительно будут направлены экипажи ДПС.Фото: ГИБДД Бурятии