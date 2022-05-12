Улицу Терешковой в Улан-Удэ обещают отремонтировать максимально быстро

В Улан-Удэ в ближайшее время начнется ремонт улицы Терешковой. Как сообщили в мэрии, чтобы не перекрывать дорогу полностью, принято решение разбить ремонт на этапы. Это даст возможность организовать удобные схемы объезда.- Для уменьшения неудобства для горожан работы будут выполнены в минимально сжатые сроки. Предварительно сформированы места перекрытия и графики перекрытия этой улицы. Дополнительно мы доведем эту информацию до наших жителей, - сообщил начальник управления дорожного строительства администрации Улан-Удэ Павел Maлыx.На улице отремонтируют дорожное покрытие и бордюрный камень. Обновят разметку и дорожные знаки.В мэрии напомнили, что в конце 2020 года на улице Терешковой после реконструкции был открыт сквер «Ровесникам, ушедшим в бой». За модернизацию проголосовали сами жители в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».«После того, как улицу Терешковой отремонтируют, подъезд к скверу станет еще более комфортным и удобным», - обещают городские власти.Фото: мэрия Улан-Удэ