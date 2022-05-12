Общество 12.05.2022 в 14:55

Улицу Терешковой в Улан-Удэ обещают отремонтировать максимально быстро

Чтобы минимизировать неудобства, ремонт проведут в несколько этапов
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Текст: Константин Воронов
Улицу Терешковой в Улан-Удэ обещают отремонтировать максимально быстро
В Улан-Удэ в ближайшее время начнется ремонт улицы Терешковой. Как сообщили в мэрии, чтобы не перекрывать дорогу полностью, принято решение разбить ремонт на этапы. Это даст возможность организовать удобные схемы объезда.

- Для уменьшения неудобства для горожан работы будут выполнены в минимально сжатые сроки. Предварительно сформированы места перекрытия и графики перекрытия этой улицы. Дополнительно мы доведем эту информацию до наших жителей, - сообщил начальник управления дорожного строительства администрации Улан-Удэ Павел Maлыx.

На улице отремонтируют дорожное покрытие и бордюрный камень. Обновят разметку и дорожные знаки.

В мэрии напомнили, что в конце 2020 года на улице Терешковой после реконструкции был открыт сквер «Ровесникам, ушедшим в бой». За модернизацию проголосовали сами жители в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».

«После того, как улицу Терешковой отремонтируют, подъезд к скверу станет еще более комфортным и удобным», - обещают городские власти.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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