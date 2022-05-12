В Улан-Удэ на недавно отремонтированной дороге возник провал

Общественники провели рейд в Улан-Удэ по проверке состояния автодорог, отремонтированных в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В ходе проверки всплыло немало нарушений.

Одним из самых ярких примеров некачественно отремонтированной дороги стала улица Амагаева в мкр. Лысая гора. Там провалилось дорожное покрытие на расстоянии примерно 50 метров. А ведь эту дорогу обновили в 2021 году. Ненадлежащим образом уложены и бордюры возле домов - некоторые можно просто поднять рукой, они никак не закреплены.





- На этом участке тянули водовод и подрядчик не уплотнил грунт, в результате чего произошел провал. Также на дороге есть люк, он не забетонирован, просто засыпан песком, - обозначил проблему председатель ревизионной комиссии ОНФ Анатолий Мухамедчин.





Начальник управления дорожного строительства комитета по строительству администрации Улан-Удэ Павел Малых ответил, что до первого июля подрядчик должен устранить этот провал.





Неприглядно выглядит и территория возле самой большой школы в Улан-Удэ на ул. Автотранспортная. Там подрядчик, судя по всему, решил сэкономить на тротуарах и дорожных знаках. Тротуары сделаны некачественно – в некоторых местах асфальт уже крошится. Ограждения, которые отделяют тротуар от проезжей части забетонированы небрежно – во многих местах уже отваливаются куски цемента. Дорожные знаки большей частью просто вкопаны в землю и не забетонированы. При сильных порывах ветра они раскачиваются. Еще одна недоработка – внезапно оканчивающийся тротуар, ведущий к школе. В целом, состояние пешеходных дорожек возле новой школы навевает грусть – тротуар весь засыпан камнями, песчано-гравийной смесью, валяется мусор. В одном месте вместо бордюрного камня почему-то решили положить доску.

















- Мы не профессионалы, но даже не первый взгляд видны явные нарушения – это участок тротуара, который непонятно куда ведет, знаки, которые от ветра разворачиваются и шатаются при легком прикосновении к ним. Главное опасение здесь – это возможность травмирования. Мы напишем претензию в «Улан-Удэстройзаказчик» и если он мер не примет, будем писать в прокуратуру. Здесь важна скорость устранения нарушений, - отмечает Анатолий Мухамедчин.





Напомним, в 2021 году в Улан-Удэ благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 30 участков дорог протяженностью 34 километра.





Фото: "Номер один"